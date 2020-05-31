Карантин в Москве. Главные новости на 31 мая

— В Москве коэффициент распространения коронавируса вырос до максимума с 12 мая и составил 0,93, прибавив сразу 0,13 за день. Показатель по России превысил единицу впервые с 14 мая, составив 1,01, подсчитал ТАСС. Коэффициент распространения рассчитывается по формуле от Роспотребнадзора — для перехода к первому этапу ослабления ограничений в российском регионе показатель должен составлять не больше 1. Для перехода ко второму этапу рекомендуется значение менее 0,8.





— Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 29 мая заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабильная и находится под контролем, и поэтому возвращение к новым ограничительным мерам властями не рассматривается. Она отметила, что несмотря на увеличение числа тестирований на коронавирусную инфекцию, в стране наблюдается тенденция к снижению новых случаев заболевания.





— Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице с 1 июня возобновят работу торговые центры, при этом фудкорты, спортзалы и детские зоны в ТЦ останутся закрытыми. Кроме того, по его словам, с этой даты также начнут работать около 47 тысяч предприятий торговли непродовольственными товарами и порядка девяти тысяч предприятий сферы бытовых услуг.





— По состоянию на 31 мая Москва находится на предпоследнем месте индекса восстановления городов России после ослабления карантинных мер. По данным компании «2ГИС», составляющей индекс в ежедневном режиме, в столице страны он равен 43% до введения в марте ограничительных мер для борьбы с COVID-19.





— Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект об особом порядке увольнения сотрудников, изменении их обязанностей и условиях режима простоя в период пандемии COVID-19. Документ предлагает установить, что на момент вынужденной приостановки деятельности компаний из-за карантинных ограничений сотрудников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя.





— С 1 июня для поездок в непродовольственные магазины москвичам потребуется оформлять пропуска в категории «иные цели», заявил представитель мэрии Москвы Алексей Немерюк. Документы будут выдавать два раза в неделю. Но если магазин находится рядом и гражданин может дойти до него пешком, то оформлять пропуск не нужно.





— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик распространения COVID-19 в столице позади. Он также заявил, что ограничения в городе будут полностью сняты лишь после появления вакцины. Собянин отметил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада, 24 июня, не будет, а со следующей недели возобновятся плановые госпитализации. Кроме того, на сайте мэрии появилась интерактивная карта прогулок москвичей.





С 27 мая жители Подмосковья и других регионов могут передвигаться по Москве на личном и общественном транспорте только при наличии московских цифровых пропусков. Их можно оформить на портале mos.ru.





В Москве режим самоизоляции продлен до 14 июня. На прогулки граждане смогут выходить два раза по будням и один раз в выходные с 09:00 до 21:00. Гулять и заниматься спортом разрешается всем москвичам, включая людей старше 65 лет, кроме заболевших COVID-19 и проживающих с ними.





С 12 мая в столице действует режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте и такси, а также в магазинах и на рабочих местах. Кроме того, их нужно надевать не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, пешеходных переходах и других объектах железнодорожного транспорта. За нахождение в общественном транспорте без маски последует штраф в пять тысяч рублей, в магазинах — четыре тысячи рублей. С 12 мая в Москве возобновили работу предприятия строительной отрасли, автопрома, легкой промышленности, машиностроения. С 25 мая возобновили работу часть многофункциональных центров предоставления госуслуг «Мои документы» (МФЦ), частично заработал каршеринг.