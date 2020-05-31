В России число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 400 тысяч

Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 9268, достигнув отметки в 405 843 подтвержденных случаев COVID-19 в 85 регионах страны. При этом за день выздоровели 4414 пациентов. Также за день умерли 138 человек. Всего с начала пандемии в РФ было зафиксировано 4693 летальных случая и 171 883 выздоровления.





«За последние сутки в России выявлено 9268 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 138 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4414 человек», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.





На первом месте по числу больных — Москва, где обнаружено 180 791 подтвержденный случай коронавируса, 80 179 пациентов уже выздоровели, а 2477 — умерли. На втором месте находится Подмосковье, где с начала пандемии выявили 38 995 заболевших, 8091 человек выздоровел и 449 скончались. Следом идет Санкт-Петербург, где диагноз «коронавирус» поставили 15 949 больным, вылечились из них 5680 человек, умерли 204. Подтвержденные случаи COVID-19 обнаружены во всех 85 регионах.





По данным университета Джонса Хопкинса на 31 мая, во всем мире с начала пандемии коронавирусной инфекции зафиксировано 6 063 725 случаев заражения новым типом патогена. Скончались от коронавируса 369 254 человека, выздоровели 2 566 048 пациентов. На первом месте по количеству зараженных и скончавшихся от болезни стоят США — в стране 1 770 384 подтвержденных диагноза COVID-19 и 103 781 умерший. РФ по числу заболевших на третьем месте, по количеству смертей — на 16-м.





30 мая Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первый российский препарат от COVID-19 «Авифавир». Лекарство показало высокую эффективность при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией во время клинических испытаний. Предполагается, что оно может поступить в больницы уже 11 июня.