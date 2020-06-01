Коронавирус в Москве. Главное на 1 июня

С 1 июня в столице действует новый этап смягчения ограничений из-за коронавирусной инфекции:





— Жители города могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице два раза по будням и один раз в выходные с 09:00 до 21:00. Гулять и заниматься спортом необходимо в масках. Это разрешается всем москвичам, включая людей старше 65 лет, кроме заболевших COVID-19 и проживающих с ними. Откроются парки. Если до парка нужно ехать на личном или на общественном транспорте, нужен цифровой пропуск. Его можно оформить для личных целей, но не чаще двух раз в неделю.





— Возобновляют работу непродовольственные магазины, торговые центры за исключением фудкортов и игровых зон, автосалоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации, оказывающие другие бытовые услуги. Снова начнет работать велопрокат. С 5 июня могут возобновить работу ярмарки выходного дня.





— С 11 июня начнутся поставки первого зарегистрированного в России лекарства от коронавируса «Авифавир». Российский фонд прямых инвестиций направит в больницы РФ более 60 тысяч курсов препарата. Результаты испытаний показывают, что препарат ускоряет лечение вдвое и устраняет вирус из организма пациента уже на пятый день.





— Президент РФ Владимир Путин поручил правительству включить железнодорожные перевозки, а также деятельность внутреннего водного транспорта в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии коронавируса. Кабмин должен будет расширить список пострадавших отраслей до 10 июня.





— 28 врачей, экспертов и благотворителей попросили вице-премьера Татьяну Голикову принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медиков. По их оценкам, потребность в масках в стране закрыта всего лишь на 27%, в перчатках — на 17%, а российское производство противочумных костюмов покрывает лишь 11% от необходимого, пишет РБК.





В Москве режим самоизоляции продлен до 14 июня.





С 12 мая в столице действует режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте и такси, а также в магазинах и на рабочих местах. Кроме того, их нужно надевать не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, пешеходных переходах и других объектах железнодорожного транспорта. За нахождение в общественном транспорте без маски последует штраф в пять тысяч рублей, в магазинах — четыре тысячи рублей. С 27 мая жители Подмосковья и других регионов могут передвигаться по Москве на личном и общественном транспорте только при наличии московских цифровых пропусков. Их можно оформить на портале mos.ru.