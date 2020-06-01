Песков: Инсинуации о «русском следе» в протестах в США не отражают позицию Вашингтона

Выдвинутые против России обвинения в подстрекательстве к массовым беспорядкам в США — ошибочны и не отражают официальную позицию Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за происходящим в Соединенных Штатах и не вмешивается во внутренние дела страны.





«Какие-либо инсинуации, как та, о которой вы упомянули, конечно же, являются абсолютно неправильными, ошибочными. И насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона», — прокомментировал Песков обвинения со стороны Сьюзан Райс, экс-советника бывшего президента США Барака Обамы. Ранее Райс заявила, что считает весьма вероятным «подстрекательство России» к массовым беспорядкам в США.





Представитель Кремля сказал, что Москва очень внимательно наблюдает за происходящим в США. «Но все, что там происходит, является внутренним делом этой страны. Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», — подчеркнул он.





Ранее Сьюзан Райс заявила, что массовые беспорядки, начавшиеся в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его полицейскими, могут быть спровоцированы и поддержаны Россией. Она предположила, что Москва «подстрекает экстремистов» при помощи социальных сетей и может финансово поддерживать их. Доказательств этого Райс не привела.





Протесты в Миннеаполисе (штат Миннесота) начались после публикации в соцсетях видеозаписи жесткого задержания полицией чернокожего американца Джорджа Флойда 25 мая. На кадрах видно, что мужчину повалили на асфальт и один из полицейских надавил коленом на его шею. Задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, однако правоохранитель продолжает его душить. Флойда доставили в больницу, где он в отделении реанимации скончался.





По данным телеканала CNN, протесты впоследствии вспыхнули более чем в 30 крупных городах США. Кроме Миннеаполиса протестные акции идут в Лос-Анджелесе, Бейкерсфилде, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленде, Сан-Франциско. Беспорядками также охвачены Денвер, Чикаго, Де-Мойн, Индианаполис, Форт-Уэйн, Нью-Йорк и другие города. Полиция США задержала за участие в беспорядках по меньшей мере 1700 человек в 22 городах страны за последние три дня, сообщает ABC News. Комендантский час введен в 40 городах, включая Вашингтон.