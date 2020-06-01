Мишустина обнадежила статистика по коронавирусу

Статистика по распространению коронавируса в России дает основания для осторожного оптимизма и постепенного выхода из режима ограничений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что расслабляться рано и нужно сохранять готовность к любому сценарию развития пандемии. Также глава кабмина поручил руководителям регионов обеспечить свои субъекты средствами индивидуальной защиты.





«Уже неделю в целом по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов — и 2%. <...> По оценкам экспертов, распространение коронавируса постепенно идет на спад. Цифры дают основание для осторожного оптимизма», — сказал Мишустин.





Глава кабмина подчеркнул, что пандемия еще не кончилась и нужно быть готовыми к любому развитию событий. «Динамика позволила 19 субъектам Федерации начать постепенную отмену карантинных ограничений, еще 25 регионов готовы и планируют такие действия. <...> Мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции. Мы должны быть готовы к любому развитию событий», — уточнил он.





Мишустин поручил Минздраву проконтролировать постепенное возвращение к плановой работе медицинских учреждений, которые ранее были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом. Существующий резерв в 180 тысяч коек для пациентов с COVID-19 позволяет перевести часть этих больниц и госпиталей к лечению больных с другими заболеваниями, пояснил он.





Главы регионов получили от премьер-министра приказ оценить нужду в средствах личной защиты и затребовать их в Минпромторге. «Губернаторам — лично знать ситуацию в медучреждениях региона и разбираться с каждым случаем нехватки средств индивидуальной защиты в медучреждениях», — особо выделил Мишустин. Он добавил, что в РФ сейчас ежесуточно выпускают почти девять миллионов защитных масок, более 250 тысяч защитных костюмов и 380 тысяч литров антисептика.





В Москве за последние сутки число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло на 2297, до 183 088. По состоянию на 1 июня выздоровели 82 239, умерли от инфекции 2553 человека. В России за день число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 9035, до 414 878. Вылечились 175 877 человек, умерли — 4855.