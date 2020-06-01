Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них. Администрация должна организовать регулярную термометрию постояльцев и внедрять бесконтактные формы оплаты услуг. Расстояние между столиками в гостиничных ресторанах должно составлять не менее двух метров. Также рекомендуется внедрение бесконтактных способов оплаты за услуги.





«Внедрение, при возможности, в гостиницах для прохождения процедуры экспресс-заселения/выселения мобильных приложений для минимизации общения, бесконтактного открывания гостем двери номера и общественных помещений (фитнес, СПА, переговорные комнаты и так далее), а также организация и поощрение безналичных способов оплаты», — сказано в опубликованных рекомендациях.





Кроме этого рекомендуется проводить бесконтактную термометрию гостей при заезде в гостиницу, а также не реже одного раза в день. Размещение гостей в номере должно быть преимущественно одноместное или семейное.





«Организация питания гостей преимущественно по меню или индивидуального обслуживания в номерах. Расстановка столов с соблюдением принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее двух метров) и рассадка не более одного человека за одним столом (за исключением семейного или совместного проживания в одном номере)», — сообщили в Роспотребнадзоре.





Заметка дополняется