Главное — не снимать маску: вирусологи посоветовали, как не заразиться COVID-19 в самолете

Роспотребнадзор смягчил требования по рассадке пассажиров в самолете во время пандемии COVID-19 и разрешил авиакомпаниям полностью заполнять салоны. Ранее ведомство рекомендовало рассаживать пассажиров, соблюдая между ними социальную дистанцию. Вирусологи заявили Daily Storm, что главная мера, которая защитит от заражения коронавирусом на борту, — это маска. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн призвал пока что воздерживаться от перелетов, если это возможно.





«Сейчас летать полностью загруженным самолетом, конечно, небезопасно. Нельзя сказать, что это очень опасно, но это небезопасно. В процессе перелета, конечно, должны использоваться маски, в самолете — поддерживаться режим дезинфекции, это авиакомпании обеспечивают», — сказал Альтштейн.





Ученый предположил, что пассажиры не смогут пользоваться масками постоянно, — например, им придется снимать при приеме пищи. «Если люди могут сейчас воздержаться от полетов, то лучше воздержаться. Если это нельзя сделать — то использовать маски в полете. Другие меры тут мало что могут сделать», — рассуждает он.





Вице-президент РАЕН, глава отдела микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев также назвал главной мерой профилактики COVID-19 на борту ношение маски: «Я считаю, что это самое главное мероприятие, которое предохраняет нас от заражения. Это действительно эффективное средство». Зуев напомнил, что суть всей профилактики — прервать передачу возбудителя от одного человека к другому. Маска защищает от слюней, которые распространяются при разговоре с другим человеком, в том числе шепотом, добавил эксперт.





«Нельзя, чтобы летали самолеты с пятью людьми на борту, конечно, надо загружать их как полагается... Я не считаю, что есть какие-то серьезные препятствия, чтобы не загружать самолет. Роспотребнадзор совершенно справедливо учитывает и эпидемиологическую ситуацию, и время года, и то, что нас все-таки приучили к масочно-перчаточному режиму», — указывает Виктор Зуев.





Ранее СМИ писали, что в целях профилактики коронавируса Росавиация может обязать пассажиров самолетов снимать верхнюю одежду в салоне и убирать ее на время полета. Альтштейн полагает, что это может помочь «лишь в некоторой мере». Зуев не считает, что через верхнюю одежду передается коронавирус от одного человека к другому. «Одежду мы не облизываем, не вдыхаем, мы только трогаем ее руками и то, стараемся трогать только свою одежду. Если вы летите в самолете, пусть даже вы сидите рядом с другим пассажиром, что — вы трогаете его одежду? Нет. Тем более сейчас, когда наступает летний период, мы достаточно налегке одеты. Это в зимний период, когда мы в шапках, перчатках, варежках [целесообразно снимать верхнюю одежду]», — пояснил он Daily Storm.