«Активно работает»: Песков рассказал, как пандемия изменила рабочий график Путина

Президент России Владимир Путин не находится в самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, число очных контактов Путина уменьшилось, однако при необходимости российский лидер бывает в Кремле. По словам Пескова, рабочий день Путина составляет более 12 часов в день без перерывов.





«Он активно работает, вы видите. Есть и очные встречи, есть и заочные, есть и видеоконференции. Наверное, вы вряд ли можете себе представить, сколько президент находится на телефонной связи с главами регионов, с руководством министерств, с главами крупных инфраструктурных компаний. <…> Но то, что сократилось количество мероприятий с очными контактами, действительно так, — заявил Песков телеканалу «Россия-24». — Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования».





Официальный представитель Кремля рассказал, что рабочий день российского лидера не ограничивается восемью или 12 часами, а «гораздо длиннее» и «без перерывов». «Потому что страна живет, экономика живет, проблемы случаются, и это требует вмешательства главы государства. Поэтому говорить о том, что президент находится в изоляции, совершенно неверно», — констатировал Песков.





Он также добавил, что посещает Кремль, а порой трудится в своей резиденции в Ново-Огарево. Выбор рабочего места главы государства «зависит от служебной целесообразности», подчеркнул Песков. «[Такой] график будет продолжаться. Надеемся, что уже в обозримом будущем будем возвращаться и к таким более публичным мероприятиям», — резюмировал пресс-секретарь президента.