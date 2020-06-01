«Активно работает»: Песков рассказал, как пандемия изменила рабочий график Путина

Президент России Владимир Путин не находится в самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, число очных контактов Путина уменьшилось, однако при необходимости российский лидер бывает в Кремле. По словам Пескова, рабочий день Путина составляет более 12 часов в день без перерывов.
«Он активно работает, вы видите. Есть и очные встречи, есть и заочные, есть и видеоконференции. Наверное, вы вряд ли можете себе представить, сколько президент находится на телефонной связи с главами регионов, с руководством министерств, с главами крупных инфраструктурных компаний. <…> Но то, что сократилось количество мероприятий с очными контактами, действительно так, — заявил Песков телеканалу «Россия-24». — Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования».
Официальный представитель Кремля рассказал, что рабочий день российского лидера не ограничивается восемью или 12 часами, а «гораздо длиннее» и «без перерывов». «Потому что страна живет, экономика живет, проблемы случаются, и это требует вмешательства главы государства. Поэтому говорить о том, что президент находится в изоляции, совершенно неверно», — констатировал Песков.
Он также добавил, что посещает Кремль, а порой трудится в своей резиденции в Ново-Огарево. Выбор рабочего места главы государства «зависит от служебной целесообразности», подчеркнул Песков. «[Такой] график будет продолжаться. Надеемся, что уже в обозримом будущем будем возвращаться и к таким более публичным мероприятиям», — резюмировал пресс-секретарь президента.
1 апреля Путин впервые провел совещание с кабмином онлайн, заявив, что пандемия COVID-19 требует от людей перехода на дистанционный режим работы. Во время пандемии коронавируса президент перестал здороваться за руку, со всеми собеседниками он соблюдает социальную дистанцию, заявил Песков. Сам Путин признался, что ему нравится общение по видеосвязи, поскольку оно позволяет задействовать без отрыва от основной деятельности большое количество чиновников.
Кроме того, в марте 2020 года Песков также заявил, что глава государства защищается от коронавирусной инфекции обычными средствами: «Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается. На самом деле, речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации».
В ноябре 2019 года Песков рассказал журналистам, что график российского лидера непрерывен, как у доменной печи, которую «невозможно потушить» даже в Новый год. У Путина «просто технологически не бывает выходных», отмечал пресс-секретарь президента РФ. «Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл, — говорил Песков. — Даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, все равно он большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе».
Пескова, заболевшего COVID-19, выписали из больницы 25 мая. После выздоровления официального представителя Кремля врачи поместили его на домашний карантин. Песков впервые пообщался после болезни с прессой 26 мая. Пресс-секретарь президента рассказал, что когда тест на коронавирус оказался положительным, он был раздосадован, поскольку он вместе с членами семьи жестко соблюдал все меры предосторожности. Песков стал надеяться, что болезнь пройдет по «легкому сценарию», а его близкие не заразятся. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что меры, принятые властями в ситуации с COVID-19, оказались правильными, а все россияне получили опыт борьбы с пандемией.