Детский отдых в России планируется начать с 1 июля

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране позволяет начать детский отдых с 1 июля. В частности, планируется открыть смены в федеральных оздоровительных центрах «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена».





«Мы планируем начать детский летний отдых с 1 июля. Понятно, если позволит эпидемиологическая ситуация. Но, как говорят коллеги, специалисты, у нас пока есть все причины начать детский отдых с 1 июля, в том числе и в наших федеральных оздоровительных центрах — это «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена», — заявил Кравцов в эфире онлайн-фестиваля «Большая перемена», цитата по ТАСС.





Также глава ведомства рассказал, что школьные выпускные хотят разрешить проводить в очном формате. «Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате», — сообщил он. Ранее министерство рекомендовало организовать выпускные вечера 27 июня в онлайн-формате. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к этому моменту на третий этап снятия ограничений, сказал Сергей Кравцов.





25 мая в Рособрнадзоре сообщили, что основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году начнется 3 июля. В этот день по всей стране пройдут экзамены по литературе, географии и информатике. Сдача ЕГЭ завершится 22 и 23 июля — в эти дни учащиеся будут сдавать устную часть по иностранным языкам.





29 июня и 30 июня состоятся пробные экзамены (без школьников, только для организаторов), чтобы проверить и подготовить систему. Резервные дни для сдачи экзаменов планируется провести 24 июля (кроме русского и иностранных языков) и 25 июля (по всем предметам).