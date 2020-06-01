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Путин поздравил Кузнецову с рождением седьмого ребенка
Новости

Путин поздравил Кузнецову с рождением седьмого ребенка

Президент России также пообещал лично наградить многодетные семьи орденами «Родительская слава» после окончания пандемии

Президент России также пообещал лично наградить многодетные семьи орденами «Родительская слава» после окончания пандемии Анна Кузнецова
Анна Кузнецова Фото: © Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей в формате видеоконференции пообщался с многодетными семьями из разных регионов, награжденными орденами «Родительская слава». Также глава государства поздравил детского омбудсмена Анну Кузнецову с рождением седьмого ребенка.


«Дорогие друзья, добрый день! Вы меня видите, слышите? Ручками помашите», обратился в самом начале встречи Путин к многодетным семьям.


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«Одной из добрых традиций этого праздника в нашей стране стала церемония вручения орденов «Родительская слава». И обещаю вам, эта церемония обязательно состоится в торжественной обстановке и в присутствии всех членов ваших дружных семей», сказал глава государства.


«Это произойдет, разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты и поездка в Москву, культурная программа, которая уже подготовлена специально для вас, станут полностью безопасны», отметил он.


«Миссия материнства и отцовства а это именно миссия одна из самых благородных. Она приносит настоящее счастье… Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна [Кузнецова], с рождением седьмого ребенка в вашей семье сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья», обратился Владимир Путин к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.



Кроме того, российский лидер удивился, узнав, что Кузнецова, родив 28 мая, уже вышла на работу. «Как вам удается сохранять такую форму?» спросил Путин. Она ответила, что сын находится с ней рядом и придает ей сил.



На встрече Путин пообещал, что государство сосредоточит все усилия на решении жилищного вопроса российских семей, включая многодетных. Он признал, что «жилищная проблема вообще в стране далеко не решена». «Для многодетных семей она сейчас является очень острой Мы это прекрасно понимаем и отдаем себе отчет», рассудил он.


Также глава государства поблагодарил многодетных родителей за их решение создать большие семьи. «Для меня было крайне важно увидеться с вами, пусть даже в таком дистанционном формате, и поблагодарить вас за выбор большой семьи. Мы понимаем, что это большая радость, но и большая ответственность», подчеркнул Владимир Путин.


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Dailystorm - «Активно работает»: Песков рассказал, как пандемия изменила рабочий график Путина

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 1 июня проведет традиционную встречу с детским омбудсменом и вручит награды многодетным семьям. «Это традиция, которую президент сохраняет и поддерживает из года в год», отметил Песков.


29 ноября 2019 года Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике выразил надежду, что в РФ никогда не заменят слова «мама» и «папа» на «родитель №1» и «родитель №2». Так он высказал свое отношение к тому, что в некоторых странах Запада слова «отец» и «мать» выведены из официального оборота.


20 марта глава государства подписал указ о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей от трех до семи лет, с 1 января 2020 года. Выплаты составят 50% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Дотации будут осуществлять за счет софинансирования из федерального бюджета субъектов РФ.


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