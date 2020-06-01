Путин поздравил Кузнецову с рождением седьмого ребенка

«Одной из добрых традиций этого праздника в нашей стране стала церемония вручения орденов «Родительская слава». И обещаю вам, эта церемония обязательно состоится в торжественной обстановке и в присутствии всех членов ваших дружных семей», — сказал глава государства.





«Это произойдет, разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты и поездка в Москву, культурная программа, которая уже подготовлена специально для вас, станут полностью безопасны», — отметил он.





«Миссия материнства и отцовства — а это именно миссия — одна из самых благородных. Она приносит настоящее счастье… Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна [Кузнецова], с рождением седьмого ребенка в вашей семье — сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья», — обратился Владимир Путин к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.