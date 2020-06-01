Путин поздравил Кузнецову с рождением седьмого ребенка

Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей в формате видеоконференции пообщался с многодетными семьями из разных регионов, награжденными орденами «Родительская слава». Также глава государства поздравил детского омбудсмена Анну Кузнецову с рождением седьмого ребенка.
«Дорогие друзья, добрый день! Вы меня видите, слышите? Ручками помашите», — обратился в самом начале встречи Путин к многодетным семьям.
«Одной из добрых традиций этого праздника в нашей стране стала церемония вручения орденов «Родительская слава». И обещаю вам, эта церемония обязательно состоится в торжественной обстановке и в присутствии всех членов ваших дружных семей», — сказал глава государства.
«Это произойдет, разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты и поездка в Москву, культурная программа, которая уже подготовлена специально для вас, станут полностью безопасны», — отметил он.
«Миссия материнства и отцовства — а это именно миссия — одна из самых благородных. Она приносит настоящее счастье… Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна [Кузнецова], с рождением седьмого ребенка в вашей семье — сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья», — обратился Владимир Путин к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.
Кроме того, российский лидер удивился, узнав, что Кузнецова, родив 28 мая, уже вышла на работу. «Как вам удается сохранять такую форму?» — спросил Путин. Она ответила, что сын находится с ней рядом и придает ей сил.
На встрече Путин пообещал, что государство сосредоточит все усилия на решении жилищного вопроса российских семей, включая многодетных. Он признал, что «жилищная проблема вообще в стране далеко не решена». «Для многодетных семей она сейчас является очень острой… Мы это прекрасно понимаем и отдаем себе отчет», — рассудил он.
Также глава государства поблагодарил многодетных родителей за их решение создать большие семьи. «Для меня было крайне важно увидеться с вами, пусть даже в таком дистанционном формате, и поблагодарить вас за выбор большой семьи. Мы понимаем, что это большая радость, но и большая ответственность», — подчеркнул Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 1 июня проведет традиционную встречу с детским омбудсменом и вручит награды многодетным семьям. «Это традиция, которую президент сохраняет и поддерживает из года в год», — отметил Песков.
29 ноября 2019 года Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике выразил надежду, что в РФ никогда не заменят слова «мама» и «папа» на «родитель №1» и «родитель №2». Так он высказал свое отношение к тому, что в некоторых странах Запада слова «отец» и «мать» выведены из официального оборота.
20 марта глава государства подписал указ о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей от трех до семи лет, с 1 января 2020 года. Выплаты составят 50% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Дотации будут осуществлять за счет софинансирования из федерального бюджета субъектов РФ.