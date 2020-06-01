Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля

Президент России Владимир Путин заявил, что 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Ранее эту дату предложила глава ЦИК Элла Памфилова, добавив, что гражданам нужна возможность отдать свои голоса в течение шести дней до этой даты. Таким образом мероприятие пройдет с 25 июня по 1 июля (этот день планируют сделать выходным с сохранением заработной платы). Также идею провести голосование 1 июля поддержали глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр просвещения Сергей Кравцов.





На встрече с членами рабочей группы по поправкам к Конституции Памфилова напомнила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие участки для голосований находятся в школах. Глава ЦИК подчеркнула, что голосование должно пройти по принципу максимальной бесконтактности и при «тотальном общественном наблюдении».





«На мой взгляд, оптимальным днем для назначения общероссийского голосования было бы 1 июля. Мы [ЦИК] предлагаем провести голосование не только в тот день, который вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня. То есть предлагаем, чтобы была возможность проголосовать в течение семи дней. Это позволит избежать очередей и скопления людей на участках. Но все это будет происходить при тотальном общественном наблюдении», — добавила она.





Путин поддержал эту инициативу. «Действительно, 1 июля смотрится как день вполне подходящий. Во-первых, с юридической точки зрения эта дата выглядит безупречной. И второе: на фоне меняющейся ситуации и улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией <...> позволит предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации», — сообщил глава государства.





Также российский лидер призвал россиян принять активное участие в мероприятии: «Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров Основного закона, в голосовании по поправкам к Конституции, самое активное участие».





На заседании Памфилова подчеркнула, что все члены избирательной комиссии должны пройти тестирование на COVID-19, а всем участникам голосования выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки. Она также предложила провести голосование не только в помещениях, но и на мобильных участках на открытом воздухе. Глава ЦИК указала, что в двух-трех регионах могут провести электронное голосование.





«Распространенное широко голосование по почте, которое всегда сопровождается в ряде стран огромными скандалами, — мы решили от него вообще отказаться на общероссийском голосовании. Голосование по почте мы применять не будем, поскольку наши процедуры и наши технологии «Мобильный избиратель» это полностью поглощают», — добавила она.





По словам Памфиловой, проголосовать по поправкам в Основной закон будет «безопаснее, чем сходить в магазин».





Глава Роспотребнадзора также поддержала идею провести общероссийское голосование 1 июля. Попова подчеркнула, что мероприятие не должно привести к ухудшению эпидемиологической ситуации, потому что до этой даты пройдет два инкубационных периода.





«Дата 1 июля очень значимая, потому что еще два раза по две недели, еще два инкубационных периода, которые являются этапными и позволят нам совершенно очевидно, если вот такими темпами без срывов дальше пойдем, а оснований в этом сомневаться нет, позволят нам достичь оптимальных показателей на это число», — заметила Попова.





Путин во время совещания также связался с Сергеем Кравцовым. Тот поддержал идею проведения голосования 1 июля. Глава Минпросвещения также отметил, что это никак не помешает организации ЕГЭ.





Ранее один из членов рабочей группы, сенатор Андрей Клишас предложил Путину провести голосование в конце июня. Однако глава государства отверг эту инициативу, заметив, что 24 июня пройдет парад Победы.





«Были предложения провести голосование в день Парада [24 июня]. Не надо ничего смешивать. Парад Победы — это святое дело», — подчеркнул президент.





«Нам нужно 30 дней с момента объявления даты голосования по Конституции, нужно отработать механизмы безопасности граждан от коронавируса», — объяснил Путин свою позицию.





В интервью РИА Новости Клишас заявил, что 25 июня начнут работу избирательные участки. Голосование будет проходить в течение семи дней, а 1 июля станет выходным днем с сохранением заработной платы, сообщил он.