Вирусолог назвал три причины снижения смертности от коронавируса

Первая причина снижения смертности от COVID-19 — увеличение диагностики и дополнительное обнаружение бессимптомных инфекций. «Чем больше бессимптомных инфекций выявляется — тем меньше летальность от вируса», — пояснил Альтштейн Daily Storm.





Вторая причина — улучшение качества лечения коронавирусной инфекции. «Проходит время и люди привыкают, лучше справляются со своими обязанностями [по профилактике и лечению болезни], находят лечебные препараты. И смертность снижается», — добавил он.





«Третья причина — начинается распространение вариантов вируса, которые склонны давать более легкую клиническую картину. Третий вариант представляется наиболее интересным, но, конечно, это еще не доказано», — подчеркнул он. Если будет доказано, что сейчас в мире действительно распространяются штаммы, вызывающие более легкую форму болезни, то можно ожидать более легкого течения следующей волны коронавируса, предполагает ученый.





«Ясно, что влияет не один фактор. Даже если будет доказано, что ослабление патогенного эффекта вируса не является причиной снижения смертности, то уменьшение летальности в целом — тоже очень важное наблюдение, какая бы причина ни была. Людям важно знать, что умирать будут поменьше в дальнейшем», — отметил он.





По последним данным Университета Джонса Хопкинса на 1 июня, в мире подтвердили более 6,2 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Жертвами COVID-19 стали более 372 тысячи человек.



