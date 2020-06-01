Володин подчеркнул своевременность поправок к Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прошедшее с момента принятия поправок к Конституции время доказало их актуальность. Это в первую очередь касается прав россиян в социальной сфере, отметил Володин. По его мнению, граждан РФ продолжают интересовать изменения в Основном законе страны, несмотря на пандемию.
«Время, прошедшее после принятия закона о поправке к Конституции, показало, насколько своевременны предложенные изменения Основного закона. В первую очередь это гарантии прав граждан в социальной сфере, в том числе оказание доступной и качественной медицинской помощи», — сказал Володин.
Спикер нижней палаты парламента напомнил, что общероссийское голосование по поправкам к Основному закону было отложено из эпидемиологических соображений, а сейчас к этой теме уже можно вернуться. «Сегодня мы видим, что пик заболеваемости пройден, страна постепенно переходит к нормальной жизни, это позволило вернуться к вопросу о дате голосования», — пояснил Володин.
По его словам, несмотря на то что в марте была «главная тема любых новостей — борьба с пандемией», каждого россиянина интересует и будущее всероссийское голосование. «К статье, разъясняющей суть поправок на сайте Госдумы, уже обратились более 1,2 миллиона пользователей. И каждый день это число растет», — заключил спикер Госдумы.
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о поправках к Конституции страны. Этот документ предусматривает расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Общероссийское голосование запланировали на 22 апреля, но 25 марта Путин перенес его в связи с пандемией коронавируса.
Daily Storm сообщал, что глава государства на совещании 1 июня одобрил проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции 1 июля. Эту дату ранее предложила глава ЦИК Элла Памфилова, отметив, что россияне получат возможность отдать свои голоса в течение шести дней до 1 июля. То есть мероприятие состоится с 25 июня по 1 июля (этот день планируют сделать выходным с сохранением заработной платы). Идею провести голосование в первый день июля также поддержали глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр просвещения Сергей Кравцов.
«Действительно, 1 июля смотрится как день вполне подходящий. Во-первых, с юридической точки зрения эта дата выглядит безупречной. И второе: на фоне меняющейся ситуации и улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией <...> позволит предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации», — заявил российский лидер. Он также рассчитывает на активное участие в мероприятии жителей России.
Отмечается, что все члены избирательной комиссии пройдут тестирование на COVID-19, а участники голосования получат маски, перчатки и одноразовые ручки. Руководитель ЦИК также предложила провести голосование не только в помещениях, но и на мобильных участках на открытом воздухе. Памфилова уточнила, что в двух-трех регионах могут провести электронное голосование.