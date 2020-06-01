Володин подчеркнул своевременность поправок к Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прошедшее с момента принятия поправок к Конституции время доказало их актуальность. Это в первую очередь касается прав россиян в социальной сфере, отметил Володин. По его мнению, граждан РФ продолжают интересовать изменения в Основном законе страны, несмотря на пандемию.





«Время, прошедшее после принятия закона о поправке к Конституции, показало, насколько своевременны предложенные изменения Основного закона. В первую очередь это гарантии прав граждан в социальной сфере, в том числе оказание доступной и качественной медицинской помощи», — сказал Володин.





Спикер нижней палаты парламента напомнил, что общероссийское голосование по поправкам к Основному закону было отложено из эпидемиологических соображений, а сейчас к этой теме уже можно вернуться. «Сегодня мы видим, что пик заболеваемости пройден, страна постепенно переходит к нормальной жизни, это позволило вернуться к вопросу о дате голосования», — пояснил Володин.





По его словам, несмотря на то что в марте была «главная тема любых новостей — борьба с пандемией», каждого россиянина интересует и будущее всероссийское голосование. «К статье, разъясняющей суть поправок на сайте Госдумы, уже обратились более 1,2 миллиона пользователей. И каждый день это число растет», — заключил спикер Госдумы.