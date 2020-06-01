6 июня откроются московские храмы

По благословению патриарха Московского Кирилла с 6 июня в Москве открываются храмы. Доступ прихожан будет осуществляться с соблюдением всех санитарных норм. Данное решение было принято после обсуждения с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются для прихожан 2 июня.





«Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе — социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости (один человек на четыре квадратных метра)», — говорится в сообщении на сайте Московской патриархии.





31 мая главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова разрешила открыть храмы Русской православной церкви (РПЦ) для посещения жителями региона. В Церкви отметили, что посещать храмы позволено сейчас только вне богослужений, а для участия в них нужно будет собираться на открытом воздухе.





27 мая Покровский монастырь Москвы, где хранятся мощи святой Матроны Московской, открыли для посетителей, несмотря на сохранение режима самоизоляции в городе и запрет РПЦ на посещение столичных храмов. Об этом сообщил «Интерфакс». Корреспонденту Daily Storm в монастыре сказали, что для посещения необходимо будет надеть маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Пока храм не планируют закрывать.





Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 27 апреля подписал распоряжение об ответственности московских настоятелей, священников и наместников за соблюдение мер по защите от коронавируса. Если нарушение норм повлечет заражение человека и его смерть, то виновный будет привлечен к церковному суду. Также в РПЦ продлили запрет на посещение московских храмов. Он действует с 13 апреля до особого распоряжения.