Путин назвал качества человека, ведущие к успеху в жизни

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что для достижения успеха в будущем человеку с малых лет должны прививаться такие качества, как трудолюбие, доброта и целеустремленность. Об этом российский лидер заявил, обращаясь к юным гражданам по случаю Международного дня защиты детей. Путин напомнил, что названные им качества стараются передать маленьким россиянам их родители и наставники.





При этом, по мнению российского лидера, именно от самих юных граждан зависит, как они смогут воспользоваться полученными возможностями для роста. «И решающее здесь — ваше понимание, что успех в жизни определяют трудолюбие, целеустремленность, доброта и человечность», — сказал в ходе встречи в режиме видеосвязи глава государства. Он также поблагодарил всех, кто «воспитывает и оберегает молодые поколения» — родителей, бабушек и дедушек, учителей, врачей и соцработников. Все они, как подчеркнул Путин, создают условия, чтобы раскрылся талант, заложенный в каждом ребенке.





«Разумеется, мы все исходим из того, что мы душу вкладываем в наших детей, любим их беззаветно, желаем им счастья, хорошего будущего и процветания всей нашей страны», — обратился глава государства ко всем российским семьям.