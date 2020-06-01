Путин назвал качества человека, ведущие к успеху в жизни

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что для достижения успеха в будущем человеку с малых лет должны прививаться такие качества, как трудолюбие, доброта и целеустремленность. Об этом российский лидер заявил, обращаясь к юным гражданам по случаю Международного дня защиты детей. Путин напомнил, что названные им качества стараются передать маленьким россиянам их родители и наставники.
При этом, по мнению российского лидера, именно от самих юных граждан зависит, как они смогут воспользоваться полученными возможностями для роста. «И решающее здесь — ваше понимание, что успех в жизни определяют трудолюбие, целеустремленность, доброта и человечность», — сказал в ходе встречи в режиме видеосвязи глава государства. Он также поблагодарил всех, кто «воспитывает и оберегает молодые поколения» — родителей, бабушек и дедушек, учителей, врачей и соцработников. Все они, как подчеркнул Путин, создают условия, чтобы раскрылся талант, заложенный в каждом ребенке.
«Разумеется, мы все исходим из того, что мы душу вкладываем в наших детей, любим их беззаветно, желаем им счастья, хорошего будущего и процветания всей нашей страны», — обратился глава государства ко всем российским семьям.
Путин в ходе мероприятия также поздравил детского омбудсмена Анну Кузнецову с рождением седьмого ребенка. «Миссия материнства и отцовства — а это именно миссия — одна из самых благородных. Она приносит настоящее счастье. <...> Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна, с рождением седьмого ребенка в вашей семье — сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья», — обратился президент к Кузнецовой. Путин удивился, узнав, что омбудсмен, родив 28 мая, уже работает. «Как вам удается сохранять такую форму?» — спросил он. Кузнецов в ответ сказала, что сын находится с ней рядом и придает ей сил.
Кроме того, Путин на встрече многодетными семьями из разных регионов, награжденными орденами «Родительская слава», рассказал, что торжественная церемония вручения им наград обязательно состоится в Москве, как только будут сняты все ограничения из-за пандемии. Президент также пообещал, что государство сосредоточит все усилия на решении жилищного вопроса российских семей, включая многодетные. Он признал, что «жилищная проблема вообще в стране далеко не решена».
20 марта Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Они составят 50% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Дотации будут осуществлять за счет софинансирования из федерального бюджета субъектов Российской Федерации.