Путин назначил нового главу следственного департамента МВД

Глава УМВД по Рязанской области генерал-майор полиции Сергей Лебедев назначен на пост начальника следственного департамента Министерства внутренних дел вместо Александра Романова. Указ о назначении Лебедева подписан президентом России Владимиром Путиным. Романов был уволен после ареста двух его заместителей, которых подозревают в получении крупной взятки от предпринимателя Альберта Худояна.





В документе сообщается , что Лебедев освобождается от прежней должности (главы Управления МВД по Рязанской области), ему присваивается специальное звание генерал-майора юстиции. Таким образом, Лебедев становится заместителем главы МВД Владимира Колокольцева.





Некоторые Telegram-каналы считают, что Колокольцев последние годы проводит назначения на высокие посты в МВД верных ему людей, которые являются выходцами из Рязанской области. К примеру, в 2017 году рязанская «Новая газета» сообщала, что бывший начальник Лебедева генерал-майор полиции Николай Пилюгин был назначен Колокольцевым главой контрольно-ревизионного управления МВД. По сведениям портала, Пилюгин имеет отношение к «крышеванию» игорного бизнеса» (когда работал в Костроме). Кроме того, издание тогда отмечало, что несколько близких к Пилюгину высокопоставленных рязанских силовиков скоро также ждет повышение.





Ранее журналист Андрей Караулов опубликовал интервью с рязанским бизнесменом Юрием Куприяновым. Коммерсант заявил, что влияние Пилюгина в городе очень большое, несмотря на то что силовик с 2017 года не работает в Рязани. Куприянов также сообщил, что Лебедев является «хорошим человеком», который вынужден выполнять разные указания Пилюгина. Официального подтверждения слов Куприянова нет.





Сергей Лебедев родился в 1976 году. После окончания учебы в 1998 году работал следователем в ОВД Шацкого района Рязанской области. В 2005-2016 годах работал в ГУ СКР по Свердловской области. В 2016 году Лебедев вернулся в Рязанскую область, став замглавы областного управления МВД. В мае 2018 года его назначили начальником регионального управления МВД.





4 апреля Басманный суд Москвы арестовал до 1 июня двух генерал-майоров юстиции — Александра Бирюкова и Александра Краковского, в СИЗО был отправлен и старший следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Всех троих следствие обвинило в незаконном переводе из тюрьмы под домашний арест предпринимателя Альберта Худояна, а также снятии ареста с земельных участков, которые проходили по его делу о мошенничестве.





По версии Следственного комитета России, фигуранты дела планировали получить с Худояна взятку в особо крупном размере — около 10 миллионов рублей. Никто из фигурантов дела, а также Худоян свою вину не признал. Уголовное дело в отношении трех силовиков возбудил лично глава СКР Александр Бастрыкин.





Также указом президента был уволен со своей должности глава следственного департамента МВД генерал-полковник юстиции Александр Романов, который был начальником арестованных генералов. По версии следствия, Краковский и Бирюков ради своих целей ввели Романова в заблуждение и в итоге дело Худояна передали Брянцеву, с которым генералы были в сговоре.