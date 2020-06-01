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Космос, нефть и аппараты ИВЛ: Путин пообщался с Трампом по телефону
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Космос, нефть и аппараты ИВЛ: Путин пообщался с Трампом по телефону

Президенты также выразили желание усилить диалог двух стран в военной сфере

Президенты также выразили желание усилить диалог двух стран в военной сфере Фото: © White House
Фото: © White House

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили сделку ОПЕК+ и активизацию диалога двух стран в военной сфере. Путин также поздравил Трампа с успешным запуском Crew Dragon (принадлежит компании SpaceX Илона Маска), а президент США сообщил, что хочет пригласить Россию на саммит «Большой семерки».


Как отмечается на сайте Кремля, в ходе разговора также были затронуты и меры по борьбе с COVID-19, которые принимаются в обеих странах. «Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких», указали в пресс-службе президента России.


Помимо этого, президент России поздравил Трампа с состоявшимся запуском космического корабля Crew Dragon, который доставил американских астронавтов на МКС. «Подтвержден обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере», отмечается в сообщении Кремля.


Также Путин и хозяин Белого дома обсудили положение дел на нефтяном рынке после заключения сделки ОПЕК+. Президенты пришли к выводу, что соглашение «ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен».


Кроме того, Трамп сообщил Путину, что планирует пригласить Россию, а также Австралию, Индию и Южную Корею принять участие в саммите G7. «Отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере», сообщили в Кремле. Обсуждалась ли тема протестов в США, связанная со смертью Джорджа Флойда, не уточняется.


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Трамп поручил провести саммит G7 по видеосвязи из-за коронавируса

Переговоры в этом формате между лидерами «Большой семерки» также пройдут в апреле и мае 20 марта 2020
Dailystorm - Трамп поручил провести саммит G7 по видеосвязи из-за коронавируса

Crew Dragon стал первым пилотируемым космическим кораблем, принадлежащим частной компании и пристыковавшимся к МКС. В 2019 году беспилотный грузовой корабль Dragon, также принадлежащий SpaceX, доставил на станцию более 2,2 тонны научного оборудования и материалов.


Ранее ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в среду, 27 мая, старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома. Это первый с 2011 года пилотируемый полет, который совершается на американском корабле с территории США. Последние девять лет астронавты попадали на МКС на российских «Союзах».


#космос #нефть #путин #трамп
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