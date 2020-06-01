Космос, нефть и аппараты ИВЛ: Путин пообщался с Трампом по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили сделку ОПЕК+ и активизацию диалога двух стран в военной сфере. Путин также поздравил Трампа с успешным запуском Crew Dragon (принадлежит компании SpaceX Илона Маска), а президент США сообщил, что хочет пригласить Россию на саммит «Большой семерки».





Как отмечается на сайте Кремля, в ходе разговора также были затронуты и меры по борьбе с COVID-19, которые принимаются в обеих странах. «Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких», — указали в пресс-службе президента России.





Помимо этого, президент России поздравил Трампа с состоявшимся запуском космического корабля Crew Dragon, который доставил американских астронавтов на МКС. «Подтвержден обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере», — отмечается в сообщении Кремля.





Также Путин и хозяин Белого дома обсудили положение дел на нефтяном рынке после заключения сделки ОПЕК+. Президенты пришли к выводу, что соглашение «ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен».





Кроме того, Трамп сообщил Путину, что планирует пригласить Россию, а также Австралию, Индию и Южную Корею принять участие в саммите G7. «Отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере», — сообщили в Кремле. Обсуждалась ли тема протестов в США, связанная со смертью Джорджа Флойда, не уточняется.