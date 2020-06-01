Собянин объяснил важность голосования по поправкам к Конституции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что россияне должны принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, потому что это относится к тем решениям, которые «помогут избежать проблем» не только в настоящем, но и в будущем. Он также отметил, что пандемия COVID-19 выявила множество недочетов в организации медицины, науки, а также в региональном управлении, и их нужно решать.





«Сегодня президент объявил о проведении голосования по изменениям Конституции. Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой», — написал Собянин в своем блоге.





Мэр столицы указал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции выявила не только сильные стороны общества («включая беспримерный героизм врачей»), но и «проблемы в органи­зации медицины, науки, региональном управлении».





«И мы понимаем, что это не самое страшное испытание из возможных в нашем беспокойном и нестабильном мире», — философски заметил градоначальник.





«Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды. Тогда успех всегда будет с нами и нашей страной», — призвал россиян Собянин.