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Собянин объяснил важность голосования по поправкам к Конституции
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Собянин объяснил важность голосования по поправкам к Конституции

Мэр Москвы отметил, что во время пандемии были выявлены серьезные проблемы в сфере медицины и управления, которые нужно решать

Мэр Москвы отметил, что во время пандемии были выявлены серьезные проблемы в сфере медицины и управления, которые нужно решать Фото: © Kremlin Pool
Фото: © Kremlin Pool

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что россияне должны принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, потому что это относится к тем решениям, которые «помогут избежать проблем» не только в настоящем, но и в будущем. Он также отметил, что пандемия COVID-19 выявила множество недочетов в организации медицины, науки, а также в региональном управлении, и их нужно решать.


«Сегодня президент объявил о проведении голосования по изменениям Конституции. Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой», написал Собянин в своем блоге.


Мэр столицы указал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции выявила не только сильные стороны общества («включая беспримерный героизм врачей»), но и «проблемы в органи­зации медицины, науки, региональном управлении».


«И мы понимаем, что это не самое страшное испытание из возможных в нашем беспокойном и нестабильном мире», философски заметил градоначальник.


«Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды. Тогда успех всегда будет с нами и нашей страной», призвал россиян Собянин.


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СМИ: Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 или 8 июля

Точная дата станет известна в ближайшие дни 1 июня 2020
Dailystorm - СМИ: Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 или 8 июля

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам к Конституции. На совещании с членами рабочей группы по изменениям в Основной закон эту дату предложила глава ЦИК Элла Памфилова. Она добавила, что гражданам нужна возможность отдать свои голоса в течение шести дней до этой даты. Таким образом, мероприятие пройдет с 25 июня по 1 июля (этот день планируют сделать выходным с сохранением заработной платы). Также идею провести голосование 1 июля поддержали глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр просвещения Сергей Кравцов.


#собянин #голосование #конституция #путин
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