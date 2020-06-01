Власти предупредили, что говорить об окончании эпидемии COVID-19 в Москве еще рано

Пандемия COVID-19 в Москве еще далека от завершения, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она добавила, что столичным властям еще предстоит проанализировать работу системы здравоохранения. По ее словам, Москве удалось избежать «итальянского сценария», потому что был вовремя подготовлен реанимационный коечный фонд.





«Я считаю, что вообще рано говорить, что эпидемия ушла. Мы немножечко снизили накал, но в любом случае 800, 700 госпитализированных в день — это много, и надо качественно обеспечить лечение этих больных. Рано еще говорить, что все хорошо. Будем дальше стараться справляться с эпидемией максимально эффективно», — заявила Ракова.





Заммэра добавила, что властям столицы еще предстоит проанализировать работу системы здравоохранения и городского хозяйства в целом. Чиновница также сообщила, что московским врачам никогда не приходилось делать выбор, кого из пациентов нужно срочно лечить, а кого оставить без медицинской помощи.





«Мы имели возможность быстро перепрофилировать коечный фонд — и городской, и федеральный — так, что у нас ни разу не было ситуаций, при которых у нас бы не хватало койки какому-то из нуждающихся больных… Ни разу у нас реанимационный коечный фонд не был задействован больше, чем на две трети. Я думаю, что на пике у нас было около 20 тысяч людей, которые находились в больнице», — сказала она.





«В начале марта нам самым страшным казался итальянский сценарий … Самым худшим считалось 10-20 тысяч госпитализированных в сутки, по аналогии с Европой. Мы максимум могли достичь госпитализацию чуть более двух тысяч человек в сутки», — уточнила Ракова.





По ее словам, власти Москвы смогли за полтора месяца до пика заболевания перестроить амбулаторную и стационарную сети сферы здравоохранения. Заммэра подчеркнула, что в случае необходимости резервные госпитали смогут возобновить работу за один-три дня.