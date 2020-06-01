Минтруд: Выплаты по 10 тысяч рублей перечислены на 15 миллионов детей

Минтруд 1 июня начал перечисление единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Ведомство уже перечислило 150 миллиардов рублей для 15 миллионов детей. Всего право на получение этих денег имеют семьи, где воспитываются 22 миллиона детей.





«Совместно с Минкомсвязи и Федеральной налоговой службой мы смогли обеспечить оперативную обработку заявлений с тем, чтобы средства поступили родителям в возможно короткие сроки. Впервые одновременно средства были перечислены семьям сразу на 15 миллионов детей, и сейчас еще выплаты продолжаются», — сообщил глава Минтруда Антон Котяков.





В ведомстве указали, что также с сегодняшнего дня начались перечисления пособий на детей в возрасте от трех до семи лет в семьях, где средний доход ниже одного прожиточного минимума на человека. Чтобы получить выплаты, родители должны оставить заявление на портале «Госуслуги» до 1 октября.





Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщали, что единовременное пособие 1 июня было уже направлено 10,2 миллиона семей из числа тех, кто успел подать заявление до 22 мая включительно.





1 июня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что заявки на выплаты на детей 3-16 лет подали 12,5 миллиона россиян. Он напомнил, что с 1 июня эти средства начнут поступать гражданам. Проконтролировать выплаты и помочь россиянам их вовремя получить поручено вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову. Зампред правительства в свою очередь отметила, что с начала года 420 тысяч семей получили расширенный материнский капитал.