В ДНР запустили в небо бумажные фонарики в память о погибших детях — видео

Кроме того, фонарики и шары в память о погибших во время военных конфликтов детях запустили в небо жители Подмосковья, Ленинградской, Орловской, Курской областей, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики и Камчатки. В акции также приняли участие и граждане Крыма.





«Сегодня они запустили в небо белые шары или выставили на подоконники символические свечи и детские игрушки», — сообщает агентство.