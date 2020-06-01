В ДНР запустили в небо бумажные фонарики в память о погибших детях — видео

Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики вечером 1 июня (Международный день защиты детей) выпустили в небо бумажные фонарики и белые шары в память о погибших в результате боевых действий между ополченцами и украинскими силовиками детях. Акция «Ангелы» проводится в ДНР с 2017 года.
Как сообщает «Донецкое агентство новостей», граждане собрались на мосту парка культуры и отдыха имени Щербакова. Всего в небо было запущено около 500 фонариков. Отмечается, что к акции в этом году присоединились и российские города: Москва, Астрахань, Белгород, Брянск, Воронеж, Нижний Новгород, Смоленск, Тула и Ульяновск.
Кроме того, фонарики и шары в память о погибших во время военных конфликтов детях запустили в небо жители Подмосковья, Ленинградской, Орловской, Курской областей, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики и Камчатки. В акции также приняли участие и граждане Крыма.
«Сегодня они запустили в небо белые шары или выставили на подоконники символические свечи и детские игрушки», — сообщает агентство.
14 марта 2018 года стало известно, что в Вашингтоне активисты общественной организации Avaaz устроили масштабную акцию у здания Конгресса: они выставили на газон перед Капитолием семь тысяч пар обуви в память о детях, ставших жертвами школьных стрелков с 2012 года. Члены организации объяснили, что таким образом пытаются привлечь внимание конгрессменов к проблеме свободного ношения оружия в США.