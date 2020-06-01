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Независимая экспертиза установила, что Джордж Флойд умер от удушения
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Независимая экспертиза установила, что Джордж Флойд умер от удушения

Официальная судмедэкспертиза отрицала, что мужчина скончался от асфиксии

В США провели повторное исследование тела американца Джорджа Флойда, который скончался при задержании полицией. Врачи сочли, что причиной его смерти стала «механическая асфиксия», а не слабое здоровье, поэтому случившееся следует считать убийством. Семья Флойда решила провести независимое вскрытие после того, как назначенные властями судмедэксперты посчитали, что мужчина скончался не от удушения, а из-за ишемии, гипертонии и интоксикации. После смерти Флойда в США несколько дней не прекращаются протесты, которые выливаются в акты насилия и мародерства.


По словам специалистов, которые проводили вскрытие, на правую сторону сонной артерии Флойда оказывалось сильное, непрерывное давление, которое мешало притоку крови к мозгу. Полицейский Дерек Шовен, как видно на видеозаписи инцидента, прижимал задержанного к земле, не давая ему встать. Это также не давало Флойду свободно дышать. Кроме того, по мнению врачей, его смерть ускорило то, что он лежал в неудобной позе и был в наручниках.


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30 мая адвокат семьи Флойда представил журналистам результаты официального вскрытия погибшего мужчины. В документах сообщается, что Флойд скончался не от удушения, а из-за ишемии и гипертония, а также интоксикации организма. Адвокат также отметил, что в докладе нет сведений о том, что полицейский не менее восьми минут душил Флойда.


Песков: Инсинуации о «русском следе» в протестах в США не отражают позицию Вашингтона

Москва не вмешивается во внутренние дела Соединенных Штатов, подчеркнул представитель Кремля 1 июня 2020
Dailystorm - Песков: Инсинуации о «русском следе» в протестах в США не отражают позицию Вашингтона

Ранее Сьюзан Райс, экс-советник бывшего президента США Барака Обамы, заявила, что массовые беспорядки, начавшиеся в США из-за смерти Флойда при задержании его полицейскими, могут быть спровоцированы и поддержаны Россией. Она предположила, что Москва «подстрекает экстремистов» при помощи социальных сетей и может финансово поддерживать их. Доказательств этого Райс не привела.


По данным телеканала CNN, протесты впоследствии вспыхнули более чем в 30 крупных городах США. Кроме Миннеаполиса протестные акции идут в Лос-Анджелесе, Бейкерсфилде, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленде, Сан-Франциско. Беспорядками также охвачены Денвер, Чикаго, Де-Мойн, Индианаполис, Форт-Уэйн, Нью-Йорк и другие города. Полиция США задержала за участие в беспорядках по меньшей мере 1700 человек в 22 городах страны за последние три дня, сообщает ABC News. Комендантский час введен в 40 городах, включая Вашингтон.


Перед смертью Флойд успел несколько раз сказать, что он задыхается и просил не убивать его. Слова «Я задыхаюсь!» стали лозунгом протестов. Мирные протесты спустя некоторое время переросли в акты вандализма, поджоги зданий, столкновения с полицией, грабежи магазинов и так далее. Четверо полицейских, включая Дерека Шовена, были уволены, однако протестующие требовали наказать их. К расследованию гибели афроамериканца подключилось ФБР.


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