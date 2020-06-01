Независимая экспертиза установила, что Джордж Флойд умер от удушения

В США провели повторное исследование тела американца Джорджа Флойда, который скончался при задержании полицией. Врачи сочли, что причиной его смерти стала «механическая асфиксия», а не слабое здоровье, поэтому случившееся следует считать убийством. Семья Флойда решила провести независимое вскрытие после того, как назначенные властями судмедэксперты посчитали, что мужчина скончался не от удушения, а из-за ишемии, гипертонии и интоксикации. После смерти Флойда в США несколько дней не прекращаются протесты, которые выливаются в акты насилия и мародерства.





По словам специалистов, которые проводили вскрытие, на правую сторону сонной артерии Флойда оказывалось сильное, непрерывное давление, которое мешало притоку крови к мозгу. Полицейский Дерек Шовен, как видно на видеозаписи инцидента, прижимал задержанного к земле, не давая ему встать. Это также не давало Флойду свободно дышать. Кроме того, по мнению врачей, его смерть ускорило то, что он лежал в неудобной позе и был в наручниках.