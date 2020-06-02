Не будьте кучкой придурков: Трамп призвал губернаторов жестко подавлять протесты

Президент США Дональд Трамп на закрытой конференции, запись которой попала к журналистам, призвал губернаторов перестать быть «слабаками» и начать действовать более жестко по отношению к протестующим, которые вышли на улицы в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Американский лидер также отметил, что в противном случае о глав штатов «вытрут ноги», а они сами будут «выглядеть как кучка придурков».





«Вы должны арестовывать людей, вы должны отслеживать людей, вы должны сажать их в тюрьму на 10 лет, и тогда вы больше никогда не увидите этого. Вы обязаны доминировать. Если не доминируете, то напрасно тратите время. О вас вытрут ноги, а вы будете выглядеть как кучка придурков», — цитирует CBS News Трампа.