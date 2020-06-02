Не будьте кучкой придурков: Трамп призвал губернаторов жестко подавлять протесты

Президент США Дональд Трамп на закрытой конференции, запись которой попала к журналистам, призвал губернаторов перестать быть «слабаками» и начать действовать более жестко по отношению к протестующим, которые вышли на улицы в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Американский лидер также отметил, что в противном случае о глав штатов «вытрут ноги», а они сами будут «выглядеть как кучка придурков».
«Вы должны арестовывать людей, вы должны отслеживать людей, вы должны сажать их в тюрьму на 10 лет, и тогда вы больше никогда не увидите этого. Вы обязаны доминировать. Если не доминируете, то напрасно тратите время. О вас вытрут ноги, а вы будете выглядеть как кучка придурков», — цитирует CBS News Трампа.
Президент США также призвал активнее принять военных и нацгвардию. В Вашингтоне, который находится под «очень хорошим контролем», Трамп пообещал, что он задействует «тысячи человек», чтобы «подавить очень, очень сильно» все акции протеста. На конференции также выступил генпрокурор США Уильям Барр, который предложил губернаторам сотрудничать со спецслужбами для выявления провокаторов.
Отмечается, что Трамп выглядел очень расстроенным и сердитым на конференции. Президент США также заявил, что именно местные власти могли вовремя остановить насилие и погром, которые сейчас охватывают все большее число американских городов.
Официальной реакции Белого дома после того, как журналисты опубликовали запись, не последовало. В администрации американского лидера сообщили, что прошло совещание с главой Пентагона и генпрокурором, на котором было принято решение направить дополнительные отряды силовиков для подавления беспорядков.
Ранее 1 июня сообщалось, что всего в операциях против участников протеста и в борьбе с COVID-19 задействованы более 60 тысяч военных Нацгвардии США. Из них 17 тысяч военнослужащих находятся в городах, где происходят беспорядки. Еще около 45 тысяч солдат Нацгвардии США задействованы в борьбе с коронавирусом.
Ранее Сьюзан Райс, экс-советник бывшего президента США Барака Обамы, заявила, что массовые беспорядки, начавшиеся в США из-за смерти Флойда при задержании его полицейскими, могут быть спровоцированы и поддержаны Россией. Она предположила, что Москва «подстрекает экстремистов» при помощи социальных сетей и может финансово поддерживать их. Доказательств этого Райс не привела.
По данным телеканала CNN, протесты впоследствии вспыхнули более чем в 30 крупных городах США. Кроме Миннеаполиса протестные акции идут в Лос-Анджелесе, Бейкерсфилде, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленде, Сан-Франциско. Беспорядками также охвачены Денвер, Чикаго, Де-Мойн, Индианаполис, Форт-Уэйн, Нью-Йорк и другие города. Полиция США задержала за участие в беспорядках по меньшей мере 1700 человек в 22 городах страны за последние три дня, сообщает ABC News. Комендантский час введен в 40 городах, включая Вашингтон.
Перед смертью Флойд успел несколько раз сказать, что он задыхается и просил не убивать его. Слова «Я задыхаюсь!» стали лозунгом протестов. Мирные протесты спустя некоторое время переросли в акты вандализма, поджоги зданий, столкновения с полицией, грабежи магазинов и так далее. Четверо полицейских, включая Дерека Шовена (именно он, по предварительной версии, и поставил колено на шею погибшему), были уволены, однако протестующие требовали наказать их. К расследованию гибели афроамериканца подключилось ФБР.
В ночь на 30 мая протестующие в Вашингтоне пришли к Белому дому и попытались прорваться на его территорию. Полиция и сотрудники Секретной службы сумели удержать ситуацию под контролем. Участники акции бросали в стражей порядка, стоявших за металлическим ограждением, бутылки с водой и другие предметы. Оцепление вокруг президентской резиденции сняли после того, как митингующие отправились к зданию Капитолия.