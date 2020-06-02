Раскрыты детали плана по восстановлению доходов россиян

План правительства России по восстановлению экономики страны после пандемии новой коронавирусной инфекции состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. Об это сообщает РБК со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердил федеральный чиновник, допустив, что в итоговую версию могут вноситься изменения. Проект плана включает как уже объявленные меры, так и ряд новых. Среди них новый порядок «прямых выплат» по больничным листам, установление минимального размера часовой ставки при привлечении сотрудников на неполный рабочее день на срок до трех месяцев и другие.
По данным РБК, целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже 5%, а также обеспечение годовых темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% к концу 2021 года. Закрытие и сжатие наиболее пострадавших отраслей экономики страны от пандемического кризиса «образовали «навес» безработицы, а также людей, формально занятых, но находящихся в неоплачиваемых отпусках, простое или неполной занятости». «Прекращение временных мер поддержки занятости, а также объективно происходящее изменение структуры экономики может привести к дальнейшему росту безработицы», — приводит издание выдержку из проекта плана.
Для роста реальных доходов населения, восстановления занятости и спроса документ содержит как уже запущенные меры поддержки, так и новые. Среди предлагаемых нововведений реализация на всей территории страны с 1 января 2021 года нового порядка «прямых выплат» по больничным и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам с детьми. Реализация этой меры потребует дополнительного выделения почти 52 миллиардов рублей.
Правительство также предлагает с октября 2020 года установить минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев. Целями этой меры является борьба «с теневой оплатой труда», а также защита интересов работодателей и сотрудников, занятых неполный рабочий день.
В документе предусмотрена возможность перехода сотрудников на удаленный режим работы, включая комбинированный. Последний предполагает без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору сочетать удаленку и присутствие сотрудника на рабочем месте. План также содержит предложение по созданию «социального казначейства», которое должно осуществлять функции предоставления мер социальной поддержки населению.
Документ включает также новые меры по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, запуск инвестиционной активности, секторальную помощь наиболее пострадавшим отраслям экономики.
Выполнение национального плана, утверждается в документе, должно обеспечить до конца 2021-го рост реальных зарплат россиян на уровне не менее 2,5%, а также сокращение уровня бедности ниже уровня 2019 года (12,3% населения).
Общенациональный план действий по обеспечению восстановления роста экономики, занятости и доходов населения подготовлен кабинетом министров по поручению президента РФ Владимира Путина. Премьер-министр Михаил Мишустин 2 июля будет докладывать по этому плану главе государства, сообщил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
В конце мая правительство Москвы объявило о разработке плана по выходу экономики города из кризисной ситуации, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекцией. Как отмечал заммэра столицы Владимир Ефимов, окончательное решение будет принято по итогам оценки ситуации в экономике. Чиновник также рассказал, что план будет включать в себя как существующие, так и дополнительные меры.