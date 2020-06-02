Украина предложила исключить Россию из переговоров по Донбассу

Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе необходимо организовать в рамках Будапештского меморандума, но без участия России на первых порах. Об этом в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета — исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. По его мнению, этот формат предоставит новые возможности для взаимодействия с Москвой. При этом украинский политик заявил, что Киев не намерен отказываться от переговоров в Минске.





«Мы должны сейчас рассмотреть возможность возвращения в формат Будапешта. Первоначально консультации должны проходить без участия России, учитывая, что Москва отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой», — написал Резников.





По его мнению, возвращение к Будапештскому меморандуму стало бы шагом «в правильном направлении». «Одна попытка сделать это уже была сделана. Еще 1 марта 2014 года представитель Соединенного Королевства в Совете Безопасности ООН предложил начать срочные консультации в формате Будапешта. В то время эта инициатива не пошла дальше», — уточнил он.





Украинский политик отметил, что Киев видит два направления, которые обещают значительный прогресс в рамках Будапешта. «Это включает качественно новый уровень военно-технической поддержки Украины, а также помощь в привлечении государства-агрессора к ответственности», — подчеркнул он.





Резников также отметил, что Украина не планирует отказываться от «минского формата», поскольку он позволяет проводить обмен удерживаемыми лицами. «Тем не менее мы также должны искать дополнительные возможности для восстановления доверия и укрепления международной безопасности», — резюмировал политик.