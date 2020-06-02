Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей США остановить полицейский беспредел в отношении гражданского населения и привлечь к ответу всех виновных в нарушении прав человека. Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале. По его словам, правоохранители «злостно нарушают» права обычных граждан и «сердобольная мировая аудитория возмущена бездействием официального Вашингтона».
«Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями, — написал Кадыров. — Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел! Немедленно прекратить противоправные действия в отношении гражданского населения, а также призвать к ответу всех виновных в нарушении прав человека».
Кадыров обратился к ООН и международным организациям с требованием вмешаться в ситуацию и принять «действенные меры в отношении официальных властей США по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней». «Призовите их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей», — заканчивает свое обращение глава Чечни.
Массовые протесты в США начались 26 мая после публикации в соцсетях видеозаписи жесткого задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего американца Джорджа Флойда по подозрению в использовании поддельного чека в магазине. На кадрах видно, что мужчину повалили на асфальт и один из полицейских надавил коленом на его шею. Задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, однако правоохранитель продолжает его душить. Флойда доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации.
Протесты, перерастающие в беспорядки и грабежи, охватили почти 200 американских городов, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Для наведения порядка задействованы более 60 тысяч военных Нацгвардии. Американские политики бездоказательно обвиняют в организации протестных акций Россию. Президент США Дональд Трамп на закрытой конференции призвал губернаторов штатов перестать быть «слабаками» и начать действовать более жестко по отношению к протестующим.