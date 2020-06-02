Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей США остановить полицейский беспредел в отношении гражданского населения и привлечь к ответу всех виновных в нарушении прав человека. Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале. По его словам, правоохранители «злостно нарушают» права обычных граждан и «сердобольная мировая аудитория возмущена бездействием официального Вашингтона».





«Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями, — написал Кадыров. — Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел! Немедленно прекратить противоправные действия в отношении гражданского населения, а также призвать к ответу всех виновных в нарушении прав человека».