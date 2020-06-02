«Светящийся газ»: в «Росатоме» представили новый метод борьбы с COVID-19

Специалисты научного центра госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского (ФЭИ) разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, включая коронавирус нового типа SARS-CoV-2. Об этом в интервью газете «Страна Росатом» рассказал директор ФЭИ Андрей Говердовский. По его словам, проект получил название «Светящийся газ». Методика заключается в подборе молекул и газовых элементов, которые при вдыхании остаются активными и излучают в легких человека ультрафиолет, проводя таким образом их дезинфекцию.





«Физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19. Проект мы называем «светящийся газ». До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать», — отметил Говердовский.





По его словам, методика борьбы с вирусами заключается в подборе молекул и газовых компонентов, которые при вдыхании остаются активными и излучают ультрафиолет внутри легких человека. «Надеемся, что кроме коронавируса наш метод позволит лечить туберкулез, онкологию и другие болезни», — добавил ученый.

Говердовский также отметил, что ФЭИ помогает снабжать многоразовыми масками, спецодеждой, перчатками медицинский центр в Обнинске. «Защита у нас профессиональная, так что медики довольны», — подчеркнул он.





Ранее пресс-служба «Росатома» сообщила о работе по стерилизации медицинской продукции для борьбы с COVID-19 с помощью линейного ускорителя. Стерилизацию осуществляет АО «Стерион», заключившее контракт с компанией «Дельрус» на обработку 58 миллионов масок и 150 тысяч медицинских транспортных систем. «После обработки изделий потоком ускоренных электронов продукция сразу становится пригодной к использованию. Здесь не требуется дегазация (в отличие от других методов стерилизации) или другие дополнительные действия перед фактическим использованием», — уточнили в госкорпорации.