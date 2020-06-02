Сотрудники Facebook устроили онлайн-протест

Несогласные с Марком Цукербергом сотрудники Facebook 1 июня провели виртуальную акцию протеста. Работники соцсети раскритиковали нежелание главы компании контролировать записи президента США Дональда Трампа относительно беспорядков в Миннеаполисе. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на переписку сотрудников Facebook в социальных сетях. По данным агентства, в протесте участвовали некоторые топ-менеджеры Facebook.





«Недавнее решение Facebook не действовать в отношении постов [Трампа], подстрекающих к насилию, игнорирует другие варианты обеспечения безопасности нашего сообщества. Мы призываем руководство Facebook действовать», — говорится в совместном заявлении сотрудников соцсети, опубликованном в Twitter.





«Я работаю в Facebook и не чувствую гордости по поводу того, как проявляется наша позиция. Большинство моих коллег, с которыми я говорил, считают так же», — цитирует агентство запись одного из работников компании.





«Марк ошибается, и я постараюсь самым громким образом изменить его мнение», — написал в Twitter директор по дизайну продуктов для новостной ленты Facebook Райан Фрейтас. Он добавил, что отмобилизовал «50+ единомышленников» для лоббирования внутренних изменений.





Ряд пользователей, которые называют себя сотрудниками Facebook, пишут, что уже приняли участие в акции. «Мы призываем, чтобы наши сотрудники говорили открыто, когда они не согласны с мнением руководства. Нас впереди ждет немало тяжелых решений по поводу контента, поэтому мы будем стремиться получать их ответную реакцию», — заявили телекомпании NBC в пресс-службе Facebook.





После серии постов от сотрудников Цукерберг написал в Facebook, что его компания выделит «дополнительные 10 миллионов долларов группам, которые работают над достижением расового равенства». Он отметил, что компании предстоит еще много работать для обеспечения безопасности людей и добиться того, чтобы механизмы социальных сетей «не усиливали предвзятость».