Российскую вакцину от коронавируса испытают на военнослужащих-добровольцах

Российскую вакцину от коронавируса испытают на 50 военнослужащих-добровольцах, в том числе пяти женщинах. Их отбирали из различных подразделений Минобороны по всей России, сообщили в ведомстве. Подготовка к тестам начнется 3 июня в специальном учреждении при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.





«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата. Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний», — цитирует сообщение министерства ТАСС.





В ведомстве уточнили, что 3 июня первая группа добровольцев в спецучреждении при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны начнет проходить предварительное углубленное медицинское обследование и готовиться к проведению эксперимента.





26 мая гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил , что клинические испытания вакцины от COVID-19 планируется начать в конце июня. По его словам, из более 25 вариантов препарата для дальнейших исследований были выбраны три, показавшие наибольшую эффективность. Максютов также отметил, что параллельно с испытаниями идет подготовка к массовому производству вакцин и их выпуск начнется сразу после регистрации.





Роспотребнадзор в марте объявил о начале испытаний 13 вариантов вакцины против COVID-19, разработанной в научном центре «Вектор» в Новосибирске. Сотрудники приступили к испытаниям на лабораторных крысах. Предполагалось, что внедрять препарат начнут в IV квартале 2020 года.