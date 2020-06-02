Эксперимент кабмина: сайты объявлений подключат к единой системе идентификации

Минкомсвязь в качестве эксперимента предложила сайтам объявлений с 1 июля подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Свое согласие на участие в пилотном проекте подтвердили в Avito, «Авто.ру», ЦИАН и ряде других компаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства. По данным издания, эксперимент продлится год, а для его реализации ведомство создаст рабочую группу, в которую войдут представители агрегаторов, профильных министерств, Росреестра, МВД и ФСБ.





«Подключение к ЕСИА не будет платным для агрегаторов, но им может потребоваться доработка собственных систем», — пояснили изданию в пресс-службе Минкомсвязи и подчеркнули, что не будут иметь доступ к данным пользователей в сервисах объявлений.





Курирующий в правительстве отраслевые проекты чиновник заявил изданию, что интерес к эксперименту проявили в Avito, «Авто.ру» (принадлежит «Яндексу») и ЦИАНе (база объявлений об аренде и продаже недвижимости). По его словам, у этих агрегаторов есть возможность авторизоваться через аккаунты в Apple, Google и соцсетях.





Руководитель «Авто.ру» Кирилл Смолин в комментарии изданию отметил, что с весны 2020 года сервис в сотрудничестве с департаментом информационных технологий Москвы предоставил пользователям возможность авторизации через аккаунт mos.ru. Работу с ЕСИА он расценивает как перспективную. В ЦИАН также заявили о готовности принять участие в эксперименте. В компании считают, что это повысит доверие к клиентам и продавцам и позволит снизить объемы мошенничества. Свое участие в эксперименте подтвердили и в Avito. О пользе проекта для безопасности и доверия заявили и в сервисе «Юла» (Mail.ru Group).





Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков считает, что если идентификация пользователя через ЕСИА будет добровольной и опциональной, то она не отсеет мошенников, а если ее сделать обязательной — это может вызвать недовольство бизнеса.