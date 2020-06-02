Премьер Канады выступил против предложения Трампа пригласить Путина на саммит G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россию не следует приглашать на предстоящий саммит Группы семи (G7). По его мнению, с 2014 года РФ продолжает оставаться «разрушительной силой». Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить на саммит в сентябре Россию.





«Россия <...> остается за пределами G7 и будет там и дальше находиться», — цитирует ТАСС ответ Трюдо журналистам на вопрос о том, как относится Канада к приглашению России на саммит.





«Мы регулярно обмениваемся мнениями [в рамках саммита Группы двадцати], в том числе и со странами, с которыми у нас не очень хорошие отношения, но G7 всегда был площадкой для открытого общения между союзниками и друзьями, и я надеюсь его видеть таким и дальше», — добавил он.





Трюдо напомнил, что Россию выгнали из G8, после того как она «вторглась в восточный крымский регион Украины в 2014 году», пишет газета National Post. С тех пор Россия продолжает оставаться «разрушительной силой», добавил он.





31 мая президент США Дональд Трамп назвал Группу семи (G7) устаревшей организацией, которая не представляет должным образом современный мир. Он заявил, что саммит G7 переносится на сентябрь и что Соединенные Штаты намерены пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. 1 июня во время телефонного разговора Трамп рассказал о своей идее пригласить РФ на саммит президенту Владимиру Путину.





В 2019 году Трамп уже допускал, что Россия может вновь стать частью группы G7 в будущем и что на саммит в 2020 году, который пройдет в Соединенных Штатах, может быть приглашен российский лидер Владимир Путин. Путин в свою очередь заявлял, что Москва считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата G8. Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда из-за присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение провести саммит без РФ. Сейчас «Большая семерка» объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.