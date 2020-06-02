Временные госпитали для лечения больных коронавирусом сохранят в Москве на год

Созданные в Москве временные госпитали для лечения больных коронавирусом сохранят минимум на год, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. В городе создано пять таких медцентров на 10 тысяч коек, из них 600 — реанимационные.





«Для перевода стационара в ковидный требуется три недели. А для того чтобы расконсервировать этот госпиталь, хватит одного-двух, максимум, трех дней. Все они закреплены за крупными многопрофильными больницами, в которых есть коллективы, которые все это подготовили для себя. Год это минимум будет стоять, и душа моя спокойна», — рассказала заммэра в программе «Док-ток» Первого канала, цитата по «Интерфаксу».





Койки во временных госпиталях, к счастью, не понадобились жителям столицы, но их достроили, и теперь власти спокойно могут их «законсервировать», сказала Ракова. «Это опасно — выводить коечный фонд, не имея резерва», — добавила она.





Пандемия COVID-19 в Москве еще далека от завершения, заявила накануне Анастасия Ракова. По ее словам, Москве удалось избежать «итальянского сценария», потому что был вовремя подготовлен реанимационный коечный фонд. Заммэра рассказала, что на пике эпидемии в больницах столицы было около 20 тысяч людей, реанимационный коечный фонд не был задействован больше, чем на две трети.





В Москве на 1 июня число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 183 088. Выздоровели 82 239, умерли от инфекции 2553 человека. В России число заболеваний увеличилось до 414 878. Вылечились от COVID-19 175 877 человек, умерли — 4855.