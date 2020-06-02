Коронавирус в Москве. Главное на 2 июня

— В Москве созданные временные госпитали для лечения больных коронавирусом сохранят минимум на год, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, за период пандемии в городе обустроено пять таких медцентров, рассчитанных на 10 тысяч коек, из которых 600 — реанимационные.





— Разработанную в России вакцину от COVID-19 испытают на 50 военнослужащих-добровольцах, в том числе пяти женщинах, сообщили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве отметили, что подготовка к тестам начнется 3 июня в спецучреждении при 48-м Центральном научно-исследовательском институте министерства.





— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 июня выразил осторожный оптимизм по ситуации с COVID-19 в стране. Глава кабмина отметил, что это дает основания для постепенного снятия ограничений. При этом он подчеркнул, что расслабляться рано и нужно сохранять готовность к любому сценарию развития пандемии.





— С 1 июня на сайте столичной мэрии появилась возможность увидеть на интерактивной карте степень загруженности городских парков и мест отдыха. Цветов будет несколько: зеленый — людей в парке немного, желтый — от посещения лучше воздержаться. Красный — риск нарушения социальной дистанции очень высокий. Территории, где можно с утра заниматься спортом, будут окрашены в оранжевый. Также увидеть загруженность парков москвичи смогут и в приложении «Моя Москва» через сервис «Пешие прогулки».





Также с 1 июня в Москве действует новый этап смягчения ограничений из-за коронавирусной инфекции:





— Жители города могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице два раза по будням и один раз в выходные с 09:00 до 21:00. Гулять и заниматься спортом необходимо в масках. Это разрешается всем москвичам, включая людей старше 65 лет, кроме заболевших COVID-19 и проживающих с ними. Откроются парки. Если до парка нужно ехать на личном или на общественном транспорте, нужен цифровой пропуск. Его можно оформить для личных целей, но не чаще двух раз в неделю.





— Возобновляют работу непродовольственные магазины, торговые центры за исключением фудкортов и игровых зон, автосалоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации, оказывающие другие бытовые услуги. Снова начнет работать велопрокат. С 5 июня могут возобновить работу ярмарки выходного дня.





— С 11 июня начнутся поставки первого зарегистрированного в России лекарства от коронавируса «Авифавир». Российский фонд прямых инвестиций направит в больницы РФ более 60 тысяч курсов препарата. Результаты испытаний показывают, что препарат ускоряет лечение вдвое и устраняет вирус из организма пациента уже на пятый день.





— Президент РФ Владимир Путин поручил правительству включить железнодорожные перевозки, а также деятельность внутреннего водного транспорта в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии коронавируса. Кабмин должен будет расширить список пострадавших отраслей до 10 июня.





В Москве режим самоизоляции продлен до 14 июня.





С 12 мая в столице действует режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте и такси, а также в магазинах и на рабочих местах. Кроме того, их нужно надевать не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, пешеходных переходах и других объектах железнодорожного транспорта. За нахождение в общественном транспорте без маски последует штраф в пять тысяч рублей, в магазинах — четыре тысячи рублей.





С 27 мая жители Подмосковья и других регионов могут передвигаться по Москве на личном и общественном транспорте только при наличии московских цифровых пропусков. Их можно оформить на портале mos.ru.