Мурашко: В Россию вернется нормальная жизнь после создания эффективного препарата от COVID-19

Жизнь в России вернется в привычное русло после появления медицинских препаратов, которыми будет регулироваться ситуация с заболеваемостью COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Также он рассказал об основных вызовах, с которыми столкнулась система здравоохранения.

«Наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией. Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернемся в наше привычное русло», — заявил министр здравоохранения на онлайн-конгрессе «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний» в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Мурашко отметил, что за последние два месяца российская медицина выпустила около 30 продуктов. С такими темпами ранее работать не приходилось. Благодаря этому удалось выстроить определенную систему для работы с больными COVID-19. Тем не менее основное внимание сейчас необходимо уделить разработке эффективных препаратов и вакцины от коронавирусной инфекции, обращает внимание глава Минздрава.

«Мы столкнулись, врачебное сообщество, с двумя вызовами для медицины: первое — оказание помощи тем больным, которые заболели новой коронавирусной инфекцией; и второй вызов — он не менее значим, а по масштабу, наверное, более значим — как организовать всю остальную медпомощь, как не потерять те успехи и наработки, когда нам приходится перестраивать наши принципы работы и перестраивать наш коечный фонд», — объяснил Мурашко.





Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что направит в больницы РФ более 60 тысяч курсов препарата «Авифавир», ставшего первым зарегистрированным в России лекарством от коронавируса. Поставки начнутся уже 11 июня, сообщили в фонде. По данным испытаний, препарат ускоряет лечение в два раза и ликвидирует вирус из организма пациента уже на пятый день.





Испытания показали высокую эффективность лекарства, отметили в РФПИ. В частности, устранение вируса при помощи «Авифавира» занимает только четыре дня, по сравнению с девятью днями при стандартной терапии, а температура тела пациента нормализуется на третий день приема лекарства (обычно — на шестой день лечения).





Безопасность препарата проверялась в различных учреждениях, среди которых 1-й Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ имени М.В. Ломоносова и другие. По итогам проверок не были зарегистрированы какие-либо новые побочные эффекты от приема лекарства.