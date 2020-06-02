Курс доллара упал до 69 рублей на фоне дорожающей нефти

На открытии торгов Мосбиржи курс доллара снизился по отношению к рублю на 0,06%, до отметки в 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 10:29 мск. Курс евро также опустился на 0,2%, до 76,82 рубля. Российская валюта укрепляется на фоне дорожающей нефти. При этом курс доллара в последний раз находился ниже 69 рублей 6 марта 2020 года.





Кроме того, рынок акций открылся незначительным ростом биржевых индексов. В частности, по данным на 10:29 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,42% и достиг отметки в 2761,69 пункта, индекс РТС вырос на 1,06% до 1260,78 пункта.





На укрепление позиций рубля по отношению к доллару и евро повлиял тот факт, что стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до 38,73 доллара за баррель (+1,1%), а на нефть сорта WTI — до 36,03 доллара за баррель (+0,7%). Главная причина этого роста — ожидания скорого восстановления спроса на топливо в условиях восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19, сообщили РБК аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. В качестве еще одной причины эксперты назвали возможность сохранения текущих квот ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на несколько месяцев.





Рубль может стать еще сильнее на торгах Мосбиржи 2 июня во второй половине дня и выйти на отметку 67,5, уверен главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его мнению, это произойдет в случае попыток рынка энергоносителей продолжить подъем в направлении отметки 40 долларов за баррель. При этом более существенного ослабления американской валюты ожидать не стоит, заявил эксперт. В Нордеа Банке добавили, что политическая напряженность в США и возможная эскалация отношений между Вашингтоном и Пекином могут негативно повлиять на высокодоходные активы и российскую валюту. В таком случае уже к концу июня курс доллара может вернуться к уровню 72 рублей, полагают аналитики.





Нефть дорожает на ожиданиях того, что на ближайшем заседании ОПЕК+ будет принято решение о расширении производственных ограничений, сообщает Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, утверждает, что Саудовская Аравия выступает за сохранение ограничений в течение одного-трех месяцев. Любые изменения в соглашении с ОПЕК+ будут зависеть от переговоров между Москвой и Эр-Риядом, уверены в агентстве. Если ОПЕК+ смогут договориться о расширении ограничений в ближайшие три месяца, то «есть вероятность того, что рынок может перейти от сильного избытка нефти в этом квартале к дефициту предложения в III квартале». Ожидается, что страны ОПЕК+ планируют обсудить ситуацию на рынке 9-10 июня. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание на 4 июня.