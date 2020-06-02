#все_дома
Новости
Новости
St
Курс доллара упал до 69 рублей на фоне дорожающей нефти
Новости

Курс доллара упал до 69 рублей на фоне дорожающей нефти

Российская валюта укрепляется вслед за повышением спроса на рисковые активы на мировых площадках

Российская валюта укрепляется вслед за повышением спроса на рисковые активы на мировых площадках Фото: © Global Look Press / Zamir Usmanov
Фото: © Global Look Press / Zamir Usmanov

На открытии торгов Мосбиржи курс доллара снизился по отношению к рублю на 0,06%, до отметки в 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 10:29 мск. Курс евро также опустился на 0,2%, до 76,82 рубля. Российская валюта укрепляется на фоне дорожающей нефти. При этом курс доллара в последний раз находился ниже 69 рублей 6 марта 2020 года.


Кроме того, рынок акций открылся незначительным ростом биржевых индексов. В частности, по данным на 10:29 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,42% и достиг отметки в 2761,69 пункта, индекс РТС вырос на 1,06% до 1260,78 пункта.


На укрепление позиций рубля по отношению к доллару и евро повлиял тот факт, что стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до 38,73 доллара за баррель (+1,1%), а на нефть сорта WTI — до 36,03 доллара за баррель (+0,7%). Главная причина этого роста — ожидания скорого восстановления спроса на топливо в условиях восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19, сообщили РБК аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. В качестве еще одной причины эксперты назвали возможность сохранения текущих квот ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на несколько месяцев.


Рубль может стать еще сильнее на торгах Мосбиржи 2 июня во второй половине дня и выйти на отметку 67,5, уверен главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его мнению, это произойдет в случае попыток рынка энергоносителей продолжить подъем в направлении отметки 40 долларов за баррель. При этом более существенного ослабления американской валюты ожидать не стоит, заявил эксперт. В Нордеа Банке добавили, что политическая напряженность в США и возможная эскалация отношений между Вашингтоном и Пекином могут негативно повлиять на высокодоходные активы и российскую валюту. В таком случае уже к концу июня курс доллара может вернуться к уровню 72 рублей, полагают аналитики.


Нефть дорожает на ожиданиях того, что на ближайшем заседании ОПЕК+ будет принято решение о расширении производственных ограничений, сообщает Bloomberg. Агентство, ссылаясь на источники, утверждает, что Саудовская Аравия выступает за сохранение ограничений в течение одного-трех месяцев. Любые изменения в соглашении с ОПЕК+ будут зависеть от переговоров между Москвой и Эр-Риядом, уверены в агентстве. Если ОПЕК+ смогут договориться о расширении ограничений в ближайшие три месяца, то «есть вероятность того, что рынок может перейти от сильного избытка нефти в этом квартале к дефициту предложения в III квартале». Ожидается, что страны ОПЕК+ планируют обсудить ситуацию на рынке 9-10 июня. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание на 4 июня.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Счетная палата: В России осталось нефти на 35 лет добычи

Природного газа хватит более чем на 50 лет 28 мая 2020
Dailystorm - Счетная палата: В России осталось нефти на 35 лет добычи

Ранее в Счетной палате заявили, что известных запасов нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет. Аналитики отметили, что легкодоступной нефти только 35% всех запасов, и без открытия новых скважин она закончится к 2040 году. По их мнению, нужно осваивать далекие, потенциально богатые ресурсами регионы, поскольку в уже освоенных субъектах РФ новых крупных месторождений не найдется.


Россия в марте 2020 года сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 10,575 миллиона баррелей в сутки, на третьем месте — Саудовская Аравия, а США сохранили мировое лидерство. Об этом свидетельствуют данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI). Уточняется, что добыча в РФ в марте снизилась к февралю на 36 тысяч баррелей в день, или на 0,3%.


#доллар #курс валют #мосбиржа #экономика #нефть
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии