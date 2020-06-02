«Левада-Центр»: 66% россиян готовы принять участие в голосовании по Конституции

66% россиян готовы принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. На 12% с марта выросло количество желающих принять участие в голосовании. Готовы проголосовать за — 44%, против — 32%, затруднились ответить — 24%. Об этом говорится в опубликованных результатах социологического исследования «Левада-Центра».





По результатам опроса, число граждан, уверенных, что примут участие в голосовании, составляет 45%, тех, кто скорее всего примут, — 21%. Уверены, что не пойдут голосовать, — 13%, сомневаются, что пойдут, — 8%. 12% не знают, примут участие или нет.





При этом в марте количество опрошенных, уверенных в участии в голосовании, было меньше — 33%, а 21% ответили, что скорее всего примут участие. Таким образом, число граждан, готовых принять участие в голосовании, выросло за два месяца на 12%.