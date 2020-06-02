«Левада-Центр»: 66% россиян готовы принять участие в голосовании по Конституции

66% россиян готовы принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. На 12% с марта выросло количество желающих принять участие в голосовании. Готовы проголосовать за — 44%, против — 32%, затруднились ответить — 24%. Об этом говорится в опубликованных результатах социологического исследования «Левада-Центра».
По результатам опроса, число граждан, уверенных, что примут участие в голосовании, составляет 45%, тех, кто скорее всего примут, — 21%. Уверены, что не пойдут голосовать, — 13%, сомневаются, что пойдут, — 8%. 12% не знают, примут участие или нет.
При этом в марте количество опрошенных, уверенных в участии в голосовании, было меньше — 33%, а 21% ответили, что скорее всего примут участие. Таким образом, число граждан, готовых принять участие в голосовании, выросло за два месяца на 12%.
В конце апреля стало известно, что более 80% россиян в возрасте от 14 до 29 лет не интересуются политикой либо не имеют на этот счет определенного мнения, сообщили «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования «Российское «поколение Z»: установки и ценности» немецкого Фонда имени Фридриха Эберта и «Левада-Центра». Об интересе к политике заявили только 19% опрошенных молодых людей.
Две трети респондентов не готовы иметь дело с политической деятельностью, 7% хотят участвовать в ней в будущем и только 1% — задействованы в ней сейчас. Авторы объяснили отсутствие интереса к этой области у молодежи непониманием того, «как работает политика», к тому же повседневные заботы молодых людей мало связаны с тем, что они считают политикой.