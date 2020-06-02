В США губернаторы выступили против угроз Трампа привлечь армию для усмирения протестов

Некоторые губернаторы от Демократической партии выступили против угроз президента США Дональда Трампа отправить армию на борьбу с беспорядками и усмирение протестующих. Об этом сообщило агентство Associated press. По данным издания, идею главы Белого дома не поддержали в штатах Вашингтон, Нью-Йорк, Невада, Калифорния и ряде других.





«Этот президент неоднократно доказывал, что не способен управлять, и не демонстрировал ничего, кроме напускной бравады посреди того хаоса, что сопровождает его пребывание в должности», — цитирует агентство губернатора штата Вашингтон Джея Инсли.