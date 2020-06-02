В США губернаторы выступили против угроз Трампа привлечь армию для усмирения протестов

Некоторые губернаторы от Демократической партии выступили против угроз президента США Дональда Трампа отправить армию на борьбу с беспорядками и усмирение протестующих. Об этом сообщило агентство Associated press. По данным издания, идею главы Белого дома не поддержали в штатах Вашингтон, Нью-Йорк, Невада, Калифорния и ряде других.
«Этот президент неоднократно доказывал, что не способен управлять, и не демонстрировал ничего, кроме напускной бравады посреди того хаоса, что сопровождает его пребывание в должности», — цитирует агентство губернатора штата Вашингтон Джея Инсли.
Критически воспринял угрозы Трампа привлечь для борьбы с беспорядками армию и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он назвал прогулку президента США по Лафайет-сквер перед Белым домом возможностью «сфотографироваться в церкви» и для этого использовал военных, чтобы разогнать протестующих.
Отверг идею Трампа о привлечении армии и губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер: «Я отвергаю идею того, что федеральная администрация может отправить войска в штат Иллинойс».
Губернатор Невады Стив Сайсолак подчеркнул, что войска Нацгвардии штата достаточно оснащены для противодействия беспорядкам, а губернатор соседней Орегоны Кейт Браун отметила, что насилие на улицах творит лишь небольшое число демонстрантов. Угрозу Трампа раскритиковал и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, назвав слова президента США «галдежом».
Ранее Дональд Трамп заявил, что если губернаторы по всей стране не предпримут необходимые действия для усмирения протестующих, то в ситуацию вмешаются Вооруженные силы США, которые «быстро решат проблему». Американский президент также заявил главам регионов, что они «выглядят как дураки», поскольку не развертывают достаточное количество войск Надгвардии. «Большинство из вас слабы», — сказал он.
Массовые протесты в США начались 26 мая после публикации в соцсетях видеозаписи жесткого задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего американца Джорджа Флойда по подозрению в использовании поддельного чека в магазине. На кадрах видно, что мужчину повалили на асфальт и один из полицейских надавил коленом на его шею. Флойда доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации.
Протесты, перерастающие в беспорядки и грабежи, охватили почти 200 американских городов, в том числе Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Для наведения порядка задействованы более 60 тысяч военных Нацгвардии. В ряде городов протестующие вступили в перестрелку со стражами порядка. Местные СМИ сообщают о раненых и убитых как со стороны правоохранителей, так и протестующих.