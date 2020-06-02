Безработных в России стало втрое больше с января 2020 года

Количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости составило 2,1 миллиона человек. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. В январе 2020 года это число составило 680 тысяч человек, а в мае 2019 года – 776 тысяч человек. Таким образом, за четыре месяца количество безработных в России выросло более чем в три раза.





«Мы видим, что у нас действительно растет количество зарегистрированных безработных граждан, по состоянию на сегодняшний день уже число составило больше 2 миллиона, а если быть более точным, 2 миллиона 90 тысяч», - заявил Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, сообщил ТАСС.





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