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Безработных в России стало втрое больше с января 2020 года
Новости

Безработных в России стало втрое больше с января 2020 года

В начале года в центрах занятости было зарегистрировано менее 700 тысяч человек, а в мае - 2,1 миллиона

Количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости составило 2,1 миллиона человек. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. В январе 2020 года это число составило 680 тысяч человек, а в мае 2019 года – 776 тысяч человек. Таким образом, за четыре месяца количество безработных в России выросло более чем в три раза.


«Мы видим, что у нас действительно растет количество зарегистрированных безработных граждан, по состоянию на сегодняшний день уже число составило больше 2 миллиона, а если быть более точным, 2 миллиона 90 тысяч», - заявил Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, сообщил ТАСС. 


Заметка дополняется


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#безработные #котяков #минтруд
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