Обвиняемый в госизмене 69-летний пенсионер из Владивостока месяц держит голодовку в СИЗО

Обвиняемый в госизмене 69-летний пенсионер из Владивостока Виктор Королев уже месяц держит голодовку в следственном изоляторе, сообщил его адвокат Артур Катанский. Он пояснил, что Королев таким образом выразил протест следствию, которое четыре месяца не реагирует на его обращения. Пенсионер страдает сердечными заболеваниями, его пребывание в изоляторе небезопасно из-за эпидемии коронавируса, заявил защитник.





«Следствие на обращения Королева по проведению служебных проверок в отношении оперативников не реагировало более четырех месяцев. В связи с этим 1 мая он объявил голодовку, отказавшись от приема пищи и лекарств, вот уже месяц он остается только на воде. Кроме того, Королев подал жалобы в управление собственной безопасности ФСБ России и Генпрокуратуру с целью проведения служебной проверки в отношении лиц, отвечающих за оперативно-розыскную деятельность», — рассказал адвокат РИА Новости.





Защитник обжалует в суде постановление следствия об отказе перевести Королева под домашний арест. Он добавил, что 1 июня направил письма уполномоченным по правам человека в России и в Москве.





Лефортовский суд Москвы ранее продлил арест пенсионера до 10 июля, защита обжаловала постановление. Сам Королев не признает свою вину в госизмене. Подробности уголовного дела не раскрывают из-за секретности. За госизмену пенсионеру грозит до 20 лет лишения свободы.





Виктора Королева арестовали пять месяцев назад во Владивостоке и оттуда этапировали в Москву. На судебном заседании в начале февраля адвокат рассказывал, что его подзащитный зарегистрирован во Владивостоке, он родился в 1950 году и на момент задержания нигде не работал. Защитник говорил ТАСС, что на протяжении 15 лет Королев занимался контрразведкой - «выполнял государственные задания по изобличению представителей других разведок в нашей стране и на территории других стран».





Пенсионер ранее ездил Китай с деловой поездкой, где спускался в местные угольные шахты, писало РИА Новости, ссылаясь на информацию из профиля Королева в соцсети «Одноклассники». Мужчина увлекался биографией бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, осужденного по делу о подготовке вооруженного мятежа и «ностальгировал по Советскому Союзу», сообщало агентство. Последний раз он заходил на свою страницу 9 декабря 2019 года.



