«Дмитрий Олегович, что за херня»: космонавт решил обратиться в суд из-за твитов робота «Федора»

Космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев заявил, что возмущен публикациями робота «Федора» в Twitter и пообещал обратиться в суд. Самокутяев также указал, что попросил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина провести расследование по этому инциденту. В твитах, которые сейчас удалены, от лица робота говорится, что Самокутяев и его коллега Максим Сураев (также депутат Госдумы) употребляли алкоголь в 2014 году.





«Я с Рогозиным говорил вчера: «Дмитрий Олегович, че за херня, ***?» Он говорит: «Это вообще левый аккаунт, я даже не знал, что такая грязь идет под именем «Роскосмоса». Они должны свое расследование провести. Вы поймите, сами на себя плевать зачем?» — заявил Самокутяев изданию «Подъем».





«Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и Максим Сураев тоже. Мы Герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать. Это подсудное дело», — подчеркнул депутат.





Одним из последних постов робота «Федора» стал видеоролик, где в 2014 году Сураев, Самокутяев и их коллега Елена Серова в 2014 году поздравили землян с Днем тигра. От лица робота было написано, что у космонавтов были опухшие лица, потому что они нарушили сухой закон, и поэтому лучше вернуть «Федора» на орбиту вместо людей.