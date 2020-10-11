«Дмитрий Олегович, что за херня»: космонавт решил обратиться в суд из-за твитов робота «Федора»

Космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев заявил, что возмущен публикациями робота «Федора» в Twitter и пообещал обратиться в суд. Самокутяев также указал, что попросил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина провести расследование по этому инциденту. В твитах, которые сейчас удалены, от лица робота говорится, что Самокутяев и его коллега Максим Сураев (также депутат Госдумы) употребляли алкоголь в 2014 году.
«Я с Рогозиным говорил вчера: «Дмитрий Олегович, че за херня, ***?» Он говорит: «Это вообще левый аккаунт, я даже не знал, что такая грязь идет под именем «Роскосмоса». Они должны свое расследование провести. Вы поймите, сами на себя плевать зачем?» — заявил Самокутяев изданию «Подъем».
«Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу и Максим Сураев тоже. Мы Герои России — раз, депутаты Госдумы — два, и какой-то там хрен имеет совесть вот так писать. Это подсудное дело», — подчеркнул депутат.
Одним из последних постов робота «Федора» стал видеоролик, где в 2014 году Сураев, Самокутяев и их коллега Елена Серова в 2014 году поздравили землян с Днем тигра. От лица робота было написано, что у космонавтов были опухшие лица, потому что они нарушили сухой закон, и поэтому лучше вернуть «Федора» на орбиту вместо людей.
После этого твиты вместе с аккаунтом «Федора» стали недоступны, после чего был создан новый профиль. В нем от лица робота заявляется, что только машины способны победить «коррупцию и пьянство», а «кожаных мешков — депутатов ждут анальные кары».
Самокутяев, в свою очередь, отметил, что находиться пьяными на МКС невозможно, это мгновенно фиксируется приборами.
«Алкоголь там не может присутствовать по двум причинам: во-первых, потому что он запрещен, а вторая причина — если он там присутствует, то газодатчики и специальные уловители моментально все схватят», — рассказал он.
Он пояснил, что их лица на видео были красными, потому что они были вымотанные: «У нас был третий день работы на станции, мы две ночи не спали. Нас подняли в 12 ночи, сказали, что это задание чуть ли не президентское и нужно снять этот ролик. Мы попросили Лену [Серову] зачитать то, что там прислали — этот дурацкий сценарий. И мы вот это все проводили».
Человекоподобный робот Skybot F-850 («Федор») провел две недели — с 22 августа по 7 сентября — на Международной космической станции (МКС). В основные задачи «Федора» на этот полет входили передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.