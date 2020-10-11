МИД России назвал стабильные отношения Баку и Еревана одним из приоритетов Москвы

Одним из приоритетов российской внешней политики является стабильность отношений Армении и Азербайджана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва не занимается «пустой риторикой», и отметила, что в заключении соглашения о перемирии между участниками конфликта в Нагорном Карабахе немалую роль сыграли усилия президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.





«Уникальность сегодняшней ситуации заключается в том, что при наличии собственных национальных интересов — они у нас есть, и мы их отстаиваем, в приоритетном плане для нас важна стабильность как Азербайджана, так и Армении, и их отношения для нас являются принципиально важными», — заявила Захарова.





По словам российского дипломата, Москва не позволяет себе играть на чувствах народов других стран и «не занимается пустой риторикой». Что касается заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, то здесь, отметила представитель МИД, особую роль сыграл президент России Владимир Путин.





«Нужно вспомнить очень важную вещь. Какую работу проделал лично президент нашей страны для того, чтобы приезд в нашу столицу <...> министров иностранных дел Азербайджана и Армении стал возможным. <...> Надо начинать, мне кажется, любой разговор о нагорнокарабахском урегулировании и о ситуации между двумя странами с понимания и напоминания о том, кто есть истинный друг, а кто не совсем», — добавила она.





Захарова также рассказала, что Лавров в ходе переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана старался не столько найти общий язык между дипломатами, сколько выработать документ, который позволит начать путь к урегулированию конфликта.





«Сблизить позиции сторон, особенно в ходе горячей фазы конфликта, — это задача, которую ставит себе действительно опытный дипломат. У меня было ощущение, что задача стояла совершенно в другом — выработать документ, выработать отправную точку, чтобы начать этот очень тяжелый, но необходимый путь. Согласитесь, это разные вещи — сближать стороны или вырабатывать компромиссный документ. Он [Лавров] сконцентрировался на втором подходе, это мое ощущение внешне», — сказала она.