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МИД России назвал стабильные отношения Баку и Еревана одним из приоритетов Москвы
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МИД России назвал стабильные отношения Баку и Еревана одним из приоритетов Москвы

Мария Захарова отметила, что особую роль в переговорах сыграл президент РФ Владимир Путин

Одним из приоритетов российской внешней политики является стабильность отношений Армении и Азербайджана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва не занимается «пустой риторикой», и отметила, что в заключении соглашения о перемирии между участниками конфликта в Нагорном Карабахе немалую роль сыграли усилия президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.


«Уникальность сегодняшней ситуации заключается в том, что при наличии собственных национальных интересов они у нас есть, и мы их отстаиваем, в приоритетном плане для нас важна стабильность как Азербайджана, так и Армении, и их отношения для нас являются принципиально важными», заявила Захарова.


По словам российского дипломата, Москва не позволяет себе играть на чувствах народов других стран и «не занимается пустой риторикой». Что касается заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, то здесь, отметила представитель МИД, особую роль сыграл президент России Владимир Путин.


«Нужно вспомнить очень важную вещь. Какую работу проделал лично президент нашей страны для того, чтобы приезд в нашу столицу <...> министров иностранных дел Азербайджана и Армении стал возможным. <...> Надо начинать, мне кажется, любой разговор о нагорнокарабахском урегулировании и о ситуации между двумя странами с понимания и напоминания о том, кто есть истинный друг, а кто не совсем», добавила она.


Захарова также рассказала, что Лавров в ходе переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана старался не столько найти общий язык между дипломатами, сколько выработать документ, который позволит начать путь к урегулированию конфликта.


«Сблизить позиции сторон, особенно в ходе горячей фазы конфликта, это задача, которую ставит себе действительно опытный дипломат. У меня было ощущение, что задача стояла совершенно в другом выработать документ, выработать отправную точку, чтобы начать этот очень тяжелый, но необходимый путь. Согласитесь, это разные вещи сближать стороны или вырабатывать компромиссный документ. Он [Лавров] сконцентрировался на втором подходе, это мое ощущение внешне», сказала она.


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Путин призвал прекратить огонь в Карабахе для обмена пленными и телами погибших

Президент России также пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в Москву для консультаций 8 октября 2020
Dailystorm - Путин призвал прекратить огонь в Карабахе для обмена пленными и телами погибших

Несмотря на заключение соглашения о перемирии, миссия Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе не может начать свою работу, так как регулярно поступают сообщения о нарушении режима прекращения огня, сообщила ТАСС представитель организации Этери Мусаелян.


«Чтобы мы начали работать, нужно дождаться, чтобы соблюдался режим прекращения огня. С обеих сторон линии соприкосновения постоянно идут сообщения СМИ о том, что стреляют, есть жертвы. Пока не будет полного прекращения огня и гарантии безопасности для наших сотрудников, вступить в силу наше нейтральное посредничество не может», сказала она.


Ранее сообщалось, что 12 октября в Москву прилетит глава МИД Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом. Перед этим в посольстве Армении в России сообщили, что Азербайджан не соблюдает перемирие в Карабахе и это в числе прочего будет обсуждаться с Лавровым. Кроме того, Мнацаканян встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США), сообщает агентство РИА Новости.


В ночь на 11 октября обстрелу со стороны азербайджанских войск подверглась столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), сообщил корреспондент Daily Storm. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны НКР. Там уточнили, что удары также наносились и по другим населенным пунктам. В свою очередь, оборонное ведомство Азербайджана заявило об обстреле городов Гянджа и Мингячевир. В последнем ракетный удар был нанесен по гидроэлектростанции.


В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в районе непризнанной республики Нагорный Карабах и обмене телами погибших, заявил Лавров. Переговоры в Москве прошли в закрытом формате и продолжались почти 11 часов. Также Баку и Ереван согласились приступить к переговорам при участии представителей ОБСЕ. Однако перемирие продолжалось недолго: вскоре обе республики обвинили друг друга в нанесении ударов по инфраструктуре.


Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация.


Президенты Азербайджана и Армении высказались о настоящем и будущем Карабаха

Алиев заявил, что Баку не смирится с оккупацией, а Саркисян выразил опасение, что в регионе может появиться «еще одна Сирия» 9 октября 2020
Dailystorm - Президенты Азербайджана и Армении высказались о настоящем и будущем Карабаха
#лавров #захарова #путин #нагорный карабах
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