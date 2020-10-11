Лидер «Единой России» в Госдуме ушел на самоизоляцию

Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов сообщил в Facebook, что некоторые из членов его семьи заразились коронавирусной инфекцией, поэтому он переходит на удаленный режим работы. По его словам, сам он здоров, а заболевание у его близких протекает по-разному.





«Работаю на удаленке. Увы, эпидемия коронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие. Сознательно не обозначаю, кто именно. У кого-то заболевание протекает бессимптомно, у кого-то — с температурой и диагностированным воспалением легких», — сообщил Неверов.





«У меня, по возвращению в Москву, тесты на вирус отрицательные. Однако я буду соблюдать все предписания Роспотребнадзора и поэтому буду на самоизоляции… Берегите себя!» — добавил он.