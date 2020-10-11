Лидер «Единой России» в Госдуме ушел на самоизоляцию

Лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов сообщил в Facebook, что некоторые из членов его семьи заразились коронавирусной инфекцией, поэтому он переходит на удаленный режим работы. По его словам, сам он здоров, а заболевание у его близких протекает по-разному.
«Работаю на удаленке. Увы, эпидемия коронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие. Сознательно не обозначаю, кто именно. У кого-то заболевание протекает бессимптомно, у кого-то — с температурой и диагностированным воспалением легких», — сообщил Неверов.
«У меня, по возвращению в Москву, тесты на вирус отрицательные. Однако я буду соблюдать все предписания Роспотребнадзора и поэтому буду на самоизоляции… Берегите себя!» — добавил он.
За последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса, это максимальный прирост за все время пандемии COVID-19 в стране. Общее число заболевших в стране достигло 1 298 718. За последние 24 часа зафиксировано 149 летальных исходов. В настоящее время болеют коронавирусной инфекцией 255 699 россиян.
10 октября стало известно, что заместитель мэра Москвы, глава Дептранса столицы Максим Ликсутов заразился коронавирусной инфекцией. Чиновник указал, что чувствует в целом себя нормально и переходит на удаленный режим работы.
9 октября мэр Москвы Сергей Собянин назвал следующую неделю решающей для введения дополнительных ограничительных мер в связи с коронавирусом. Градоначальник отметил, что в столице количество выявленных случаев заражения COVID-19 стабильно превышает три тысячи в день. Собянин также сообщил, что не хочет закрывать Москву из-за коронавируса.