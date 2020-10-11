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Омбудсмен Нагорного Карабаха призвал Россию и Израиль не поставлять Азербайджану оружие
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Омбудсмен Нагорного Карабаха призвал Россию и Израиль не поставлять Азербайджану оружие

Артак Бегларян заявил, что с начала эскалации конфликта в НКР погибли 25 человек и представил части запрещенной кассетной бомбы

Омбудсмен Нагорного Карабаха (НКР) Артак Бегларян на пресс-конференции заявил, что с начала эскалации на территории непризнанной республики погибли 25 мирных жителей, 102 человека получили ранения. Среди погибших девять женщин и один ребенок. По его словам, оружие Азербайджану поставляют Израиль, Белоруссия, Россия и Пакистан. Бегларян призвал эти страны больше не продавать Баку оружие, потому что оно используется «для военных преступлений».


Также Бегларян представил фрагменты бомбы, которые, по его словам, являются обломками запрещенного международным гуманитарным правом кассетного боеприпаса залповой системы «Смерч». Омбудсмен непризнанной республики обнаружил части оружия, по его словам, в одном из разрушенных домов в столице НКР Степанакерте.


Бегларян рассказал, что 10 октября было обнаружено и уничтожено более 80 опасных компонентов кассетных боеприпасов в одном только Степанакерте. Он отметил, что азербайджанские военные атакуют крупные города НКР, включая столицу непризнанной республики, а также села на линии соприкосновения.


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Бегларян заявил также, что для Азербайджана главная цель — уничтожение гражданской инфраструктуры.


«Удары были нанесены по электростанциям, водопроводам, школам, детским садам… Огромное количество гражданского населения покинули свои дома... Доказательство намеренных ударов на мирное население применение не только ракет и артиллерии, но и оружия высокой точности», сообщил он.


Кроме того, до начала перемирия 10 октября в город Гадрут проникли, по его словам, азербайджанские военные, которые «уничтожили несколько домов и убили четырех мирных жителей в их домах». В числе убитых, добавил Бегларян, оказались женщина и ее сын-инвалид. Среди нападавших, скорее всего, были боевики из Сирии и Ливии, но эти сведения еще не подтверждены, рассказал омбудсмен Нагорного Карабаха.



Ранее сообщалось, что 12 октября в Москву прилетит глава МИД Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом. Перед этим в посольстве Армении в России сообщили, что Азербайджан не соблюдает перемирие в Карабахе и это в числе прочего будет обсуждаться с Лавровым. Кроме того, Мнацаканян встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США), сообщает агентство РИА Новости.


В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в районе непризнанной республики Нагорный Карабах и обмене телами погибших, заявил Лавров. Переговоры в Москве прошли в закрытом формате и продолжались почти 11 часов. Также Баку и Ереван согласились приступить к переговорам при участии представителей ОБСЕ. Однако перемирие продолжалось недолго: вскоре обе республики обвинили друг друга в нанесении ударов по инфраструктуре.


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Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября и продолжается до сих пор. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и видят причину конфликта в атаке противоположной стороны. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация. И Армения, и Азербайджан сообщают о потерях среди мирного населения и военнослужащих, о выводе из строя военной техники.


Нагорный Карабах — территория Азербайджана, на которой преимущественно проживают этнические армяне. Местные жители конфликтуют с азербайджанцами еще с конца 1980-х. После провозглашения независимости в 1991 году Нагорно-Карабахская Республика объявила Азербайджану войну. Вооруженный конфликт продолжался до 1994 года, его жертвами стали несколько десятков тысяч человек с обеих сторон.


#азербайджан #оружие #перемирие #нагорный карабах
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