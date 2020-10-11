Омбудсмен Нагорного Карабаха призвал Россию и Израиль не поставлять Азербайджану оружие

Омбудсмен Нагорного Карабаха (НКР) Артак Бегларян на пресс-конференции заявил, что с начала эскалации на территории непризнанной республики погибли 25 мирных жителей, 102 человека получили ранения. Среди погибших — девять женщин и один ребенок. По его словам, оружие Азербайджану поставляют Израиль, Белоруссия, Россия и Пакистан. Бегларян призвал эти страны больше не продавать Баку оружие, потому что оно используется «для военных преступлений».





Также Бегларян представил фрагменты бомбы, которые, по его словам, являются обломками запрещенного международным гуманитарным правом кассетного боеприпаса залповой системы «Смерч». Омбудсмен непризнанной республики обнаружил части оружия, по его словам, в одном из разрушенных домов в столице НКР Степанакерте.





Бегларян рассказал, что 10 октября было обнаружено и уничтожено более 80 опасных компонентов кассетных боеприпасов в одном только Степанакерте. Он отметил, что азербайджанские военные атакуют крупные города НКР, включая столицу непризнанной республики, а также села на линии соприкосновения.