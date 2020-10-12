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СМИ узнали о планах Трампа заключить ядерную сделку с Россией до выборов
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СМИ узнали о планах Трампа заключить ядерную сделку с Россией до выборов

По данным источников портала Axios, такая сделка «может быть заключена завтра», поскольку ее «контуры уже наметились»

Президент Дональд Трамп хочет до выборов заключить с российским лидером Владимиром Путиным договор по контролю за ядерными вооружениями. Об этом сообщил новостной портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, сделка может быть завершена через неделю после возобновления переговоров. В Белом доме, отмечают собеседники издания, считают, что имеют принципиальное соглашение, заслуживающее одобрение российской стороны.


По данным портала, в Белом доме и Конгрессе США прошли переговоры в узком кругу по вопросу продления Договора о сокращении наступательного вооружения (ДСНВ, СНВ-3). Источники издания полагают, что принципиальная договоренность с российской стороной достигнута. Как заявил один из собеседников Axios, в вашингтонской администрации считают, что получили принципиальное соглашение, «благословленное Путиным и [главой Совбеза РФ] Патрушевым, которое может быть заключено в течение недели после того, как переговоры «всерьез возобновятся».


Главный переговорщик США по-новому ДСНВ Роуз Геттемюллер заявила, что соглашение может быть заключено завтра, поскольку его «контуры уже наметились». «Трамп ясно дал понять, что хочет заключить сделку, и я думаю, что Путин очень хотел бы подписать сделку с президентом Трампом», — добавила она.


Геттемюллер считает, что «пренебрежительные публичные заявления России» по ДСНВ — тактика переговоров, которая используется при осознании того, что сроки заключения сделки у Трампа намного более жесткие, чем у Путина.


Портал обращает внимание на предупреждение спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. По мнению дипломата, если Россия откажется заключить соглашение сейчас и Трамп будет переизбран, то «запрашиваемая в США цена вырастет, и новый договор СНВ окажется под угрозой». «Позиция России, по крайней мере публично, заключается в том, что они готовы подождать и посмотреть, что произойдет в день выборов», — отмечает издание.


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Путин: Россия готова без предварительных условий продлить СНВ-3

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Dailystorm - Путин: Россия готова без предварительных условий продлить СНВ-3

В ходе летних совещаний представителей РФ и США по продлению ДСНВ, который прекращает действие в феврале 2021 года, американская сторона выдвинула ряд условий, на которых готова возобновить договор. В частности, Вашингтон требовал, чтобы был создан хотя бы черновой вариант соглашения, которое через пять лет могло бы прийти на смену ДСНВ и в котором участвовал бы помимо США и России еще и Китай. Москва в свою очередь предлагала просто продлить СНВ-3 без дополнительных условий. Итоговой договоренности стороны не достигли.


Договор о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) — соглашение между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Вступил в силу 5 февраля 2011 года и прекратит свое действие в 2021 году, если не будет продлен на пять лет по взаимной договоренности сторон. Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 штук, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.


#сша #дснв #вооружения #путин #трамп
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