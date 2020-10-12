Великобритания отказала в экстрадиции бывших руководителей «Банка Москвы»

Великобритания отказала в оказании правовой помощи и экстрадиции бывших руководителей «Банка Москвы», которые признаны виновными в растрате более 14 миллиардов рублей, заявил замглавы МВД РФ Сергей Лебедев. При этом он отметил, что ряд других стран, среди которых Бельгия, Испания и Франция, выдают России обвиняемых в различных преступлениях, включая экономические. Это, по мнению Лебедева, позволяет рассчитывать на возвращение скрывшихся за границей от российского правосудия бизнесменов и финансистов.

«Некоторые страны, в том числе Великобритания, уклоняются от рассмотрения наших запросов на оказание правовой помощи и экстрадицию обвиняемых, местонахождение которых установлено. Они даже не доводят до сведения Российской Федерации результаты их рассмотрения, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела», — сказал интервью газете «Коммерсантъ» Лебедев.





Замглавы МВД отметил, что другие страны, среди которых Бельгия, Испания и Франция, выдают российской стороне обвиняемых, «в том числе по уголовным делам, которые находятся в производстве следственного департамента». «Так что перспективы возвращения скрывшихся от российского правосудия за границей, в том числе предпринимателей и банкиров, есть», — добавил он.





По словам Лебедева, международное право и договоры, подписанные Россией, достаточно четко регламентируют процедуры оказания правовой помощи и экстрадиции преступников. «И они, насколько я понимаю, будут производиться и по этому делу», — подчеркнул замминистра.