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Великобритания отказала в экстрадиции бывших руководителей «Банка Москвы»
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Великобритания отказала в экстрадиции бывших руководителей «Банка Москвы»

Топ-менеджеры кредитной организации обвиняются в хищении более 14 миллиардов рублей

Великобритания отказала в оказании правовой помощи и экстрадиции бывших руководителей «Банка Москвы», которые признаны виновными в растрате более 14 миллиардов рублей, заявил замглавы МВД РФ Сергей Лебедев. При этом он отметил, что ряд других стран, среди которых Бельгия, Испания и Франция, выдают России обвиняемых в различных преступлениях, включая экономические. Это, по мнению Лебедева, позволяет рассчитывать на возвращение скрывшихся за границей от российского правосудия бизнесменов и финансистов.

                                            

«Некоторые страны, в том числе Великобритания, уклоняются от рассмотрения наших запросов на оказание правовой помощи и экстрадицию обвиняемых, местонахождение которых установлено. Они даже не доводят до сведения Российской Федерации результаты их рассмотрения, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела», — сказал интервью газете «Коммерсантъ» Лебедев.


Замглавы МВД отметил, что другие страны, среди которых Бельгия, Испания и Франция, выдают российской стороне обвиняемых, «в том числе по уголовным делам, которые находятся в производстве следственного департамента». «Так что перспективы возвращения скрывшихся от российского правосудия за границей, в том числе предпринимателей и банкиров, есть», — добавил он.


По словам Лебедева, международное право и договоры, подписанные Россией, достаточно четко регламентируют процедуры оказания правовой помощи и экстрадиции преступников. «И они, насколько я понимаю, будут производиться и по этому делу», — подчеркнул замминистра.


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Лебедев напомнил, что на основании материалов расследования деятельности руководителей «Банка Москвы» Мещанский районный, а затем и Московский городской суды заочно признали экс-президента кредитной организации Андрея Бородина, его заместителя Дмитрия Акулинина и их сообщников виновными в растрате более 14 миллиардов рублей. Топ-менеджеры банка получили от 6 до 14 лет заключения и многомиллионные штрафы.


«На данный момент в производстве следственного департамента МВД находятся восемь уголовных дел, по которым 16 обвиняемых заочно арестованы и объявлены в международный розыск», — уточнил замглавы МВД.


В середине марта 2020 года Мещанский суд Москвы заочно приговорил бывшего президента «Банка Москвы» Бородина к 14 годам колонии и штрафу в 2,5 миллиона рублей. Первый вице-президент банка Дмитрий Акулинин получил 12 лет колонии со штрафом в два миллиона рублей, а вице-президент кредитной организации Алексей Сытников — семь лет заключения со штрафом в 800 тысяч рублей.


В ходе следствия и судебного процесса было доказано, что Бородин и Акулинин в период с 2008-го по 2011 год похитили у «Банка Москвы» более 14,5 миллиарда рублей. Топ-менеджеры выдавали заведомо невозвратные кредиты и проводили убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные компании, не осуществлявшие финансово-хозяйственной деятельности.


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В июне 2020 года правоохранители задержали трех экс-сотрудников кредитного управления банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина, Алексея Горлина и Юлию Финкельштейн. По данным следствия, менеджеры похитили не менее 12,9 миллиарда рублей. Ранее в розыск были объявлены владельцы и председатель правления кредитной организации Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов. По версии следователей, они организовали в 2014-2016 годах хищение средств банка, а позднее скрылись за пределами России.


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