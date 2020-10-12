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Препарат от COVID-19 может повлиять на психику Трампа
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Препарат от COVID-19 может повлиять на психику Трампа

Дексаметазон, входящий в курс лечения президента США, способен превратить человека в параноика или одержимого, считают эксперты

Препараты, которые принимает президент США Дональд Трамп от COVID-19, могут отразиться на его психическом здоровье и адекватности решений, в частности о применении ядерного оружия. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на экспертов. По их мнению, дексаметазон, включенный в схему лечения американского лидера, может вызвать у человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии, ощущение неуязвимости, а также превратить его в параноика или одержимого.


Опрошенные газетой специалисты обратили внимание на усиление склонности Трампа к непредсказуемым поступкам и заявлениям после инфицирования коронавирусом. В статье упоминается препарат дексаметазон, которым лечат президента США. Этот стероид может вызвать в человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии и даже ощущение неуязвимости — симптомы всех этих состояний издание усмотрело в поведении главы Белого дома во время пребывания в военном госпитале. Газета отмечает, что американский лидер, несмотря на свое состояние, активно пользовался Twitter и давал по несколько интервью в день.


«Проблема заключается в том, что дексаметазон способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали. Если он посреди ночи отдаст приказ, и его никто не остановит, все будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению и от готовности конкретного дежурного в центре военного командования не принять приказ к исполнению», — отметил профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг.


Ученого поддержал директор проекта информированности о ядерных вооружениях в частном объединении — Федерации американских ученых в Вашингтоне — Ханс Кристенсен. «Ядерной кнопки не должен касаться палец президента, принимающего лекарства», — добавил он.


По данным издания, в Белом доме отказались комментировать эту информацию и принятие особых мер предосторожности на случай описанного выше сценария.


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#covid-19 #здоровье #сша #трамп
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