Новости
Новости
St
В Роспотребнадзоре спрогнозировали максимальное число ежедневных случаев COVID-19
Новости

В Роспотребнадзоре спрогнозировали максимальное число ежедневных случаев COVID-19

По мнению замглавы ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, Россия может выйти на плато по заболеваемости в течение 10-20 дней

Ежедневное число новых больных COVID-19 в России не превысит 17-18 тысяч, считает замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. При этом она отметила, что делать точные прогнозы «крайне сложно», поскольку в статистику может вмешаться резкое похолодание. Также специалист обратила внимание на рост тестирования россиян на коронавирус по сравнению с началом эпидемии, помогающее выявлять бессимптомные формы заболевания.


«Предположительно уровень в 17-18 тысяч ежедневных случаев мы не превысим, но какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно», — сказала РИА Новости Пшеничная.


Специалист пояснила, что количество новых заболевших может оказать влияние резкое похолодание, отрицательно влияющее на сопротивляемость организма к вирусным инфекциям, включая COVID-19. Пшеничная также отметила рост тестирования на коронавирус в России по сравнению с началом эпидемии и летним периодом, что помогает выявлять больных с бессимптомной формой. «Но рост обусловлен выявлением больных с клиническими проявлениями заболевания, на долю бессимптомных носителей в стране приходится около 26% всех выявленных случаев», — уточнила она.


Выход России на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти в течение 10-20 дней, считает Пшеничная. По ее словам, на это указывает введение в конце сентября — начале октября ограничительных мер и повышение дисциплинированности и сознательности россиян по их соблюдению. Специалист предполагает, что эти меры замедлят темпы прироста новых случаев COVID-19, однако результат будет заметен не сразу, поскольку у инфекции длительный инкубационный период.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Бывший главсанврач Москвы: Сегодня пришел вирус-недоносок, а завтра будет другой, с летальностью в 50%. И что мы будем делать?

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Николай Филатов — о противодействии COVID-19 и новым угрозам 9 октября 2020
Dailystorm - Бывший главсанврач Москвы: Сегодня пришел вирус-недоносок, а завтра будет другой, с летальностью в 50%. И что мы будем делать?

В России 11 октября выявили 13 634 новых случая COVID-19. Это превышает показатели майского пика заболеваемости. Общее число заболевших в стране достигло 1 298 718. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Жертвами инфекции стали 22 597 пациентов, а выздоровели 1 020 422 человек. По числу новых заболевших лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.


#covid-19 #здоровье #статистика #тестирование
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
Загрузка...
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»