В Роспотребнадзоре спрогнозировали максимальное число ежедневных случаев COVID-19

Ежедневное число новых больных COVID-19 в России не превысит 17-18 тысяч, считает замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. При этом она отметила, что делать точные прогнозы «крайне сложно», поскольку в статистику может вмешаться резкое похолодание. Также специалист обратила внимание на рост тестирования россиян на коронавирус по сравнению с началом эпидемии, помогающее выявлять бессимптомные формы заболевания.





«Предположительно уровень в 17-18 тысяч ежедневных случаев мы не превысим, но какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно», — сказала РИА Новости Пшеничная.





Специалист пояснила, что количество новых заболевших может оказать влияние резкое похолодание, отрицательно влияющее на сопротивляемость организма к вирусным инфекциям, включая COVID-19. Пшеничная также отметила рост тестирования на коронавирус в России по сравнению с началом эпидемии и летним периодом, что помогает выявлять больных с бессимптомной формой. «Но рост обусловлен выявлением больных с клиническими проявлениями заболевания, на долю бессимптомных носителей в стране приходится около 26% всех выявленных случаев», — уточнила она.





Выход России на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией может произойти в течение 10-20 дней, считает Пшеничная. По ее словам, на это указывает введение в конце сентября — начале октября ограничительных мер и повышение дисциплинированности и сознательности россиян по их соблюдению. Специалист предполагает, что эти меры замедлят темпы прироста новых случаев COVID-19, однако результат будет заметен не сразу, поскольку у инфекции длительный инкубационный период.