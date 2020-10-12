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«Роскосмос» объявил о разработке космического ядерного буксира
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«Роскосмос» объявил о разработке космического ядерного буксира

Госкорпорация планирует потратить на реализацию проекта более четырех миллиардов рублей

Государственная корпорация «Роскосмос» объявила о планах по созданию космического буксира с ядерным двигателем, который сможет летать к планетам Солнечной системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материлы госзакупок. На разработку межпланетного грузовика госкорпорация планирует потратить 4,2 миллиарда рублей.


В официальной заявке речь идет о планах разработать проект по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон», уточняет агентство.


По данным издания, сейчас в «Роскосмосе» идут работы по созданию транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ планируется построить на космодроме Восточный. Ввод модуля в эксплуатацию запланирован на 2030 год.


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В «Роскосмосе» предложили сжигать мусор плазмотронами

Ведутся переговоры с властями Нижнего Новгорода об использовании этого метода 7 сентября 2020
Dailystorm - В «Роскосмосе» предложили сжигать мусор плазмотронами

В июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о возможности в будущем полетов за пределы Солнечной системы. По словам главы госкорпорации, для этого потребуется разработать новые ракетные двигатели, поскольку на существующих так далеко улететь не получится. Он пояснил, что для такого путешествия необходимо использовать ионный двигатель. Рогозин также отметил, что первым шагом к покорению космического пространства должна стать новая высадка на Луну, которую могут провести космонавты нескольких стран в ближайшее десятилетие.


Ранее Рогозин заверил, что в ближайшие пять лет в РФ закончат разработку и запустят нескольких новых ракет-носителей, в том числе аналогичной Crew Dragon. Руководитель «Роскосмоса» отметил, что российские корабли и ракеты-носители все еще дешевле новых разработок американских коллег и уже зарекомендовали свою надежность. В числе минусов в отечественной космонавтике Рогозин назвал «проволочки и поколенческие разрывы», пояснив, что работы по созданию новых технологий после распада СССР велись медленно из-за существования надежных и уже работающих моделей «Союз» и «Протон».


#космос #рогозин #роскосмос
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