«Роскосмос» объявил о разработке космического ядерного буксира

Государственная корпорация «Роскосмос» объявила о планах по созданию космического буксира с ядерным двигателем, который сможет летать к планетам Солнечной системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материлы госзакупок. На разработку межпланетного грузовика госкорпорация планирует потратить 4,2 миллиарда рублей.





В официальной заявке речь идет о планах разработать проект по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон», уточняет агентство.





По данным издания, сейчас в «Роскосмосе» идут работы по созданию транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ планируется построить на космодроме Восточный. Ввод модуля в эксплуатацию запланирован на 2030 год.