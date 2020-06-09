Рогозин рассказал об ответе «Роскосмоса» кораблю Илона Маска Crew Dragon

«Роскосмос» не считает проигранной космическую гонку из-за запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он рассказал, что в ближайшие пять лет российская космонавтика закончит разработку и запустит нескольких новых ракет-носителей, в том числе аналогичной Crew Dragon. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что российские корабли и ракеты-носители все еще дешевле новых разработок американских коллег, и уже зарекомендовали свою надежность.





«То, что у кого-то наконец-то появился свой корабль, вовсе не значит, что у нас он должен был пропасть. Наша страна первой отправила человека в космос, первыми мы остаемся и поныне. У нас давно и непрерывно работает национальная космическая транспортная система, мы ее постоянно совершенствуем, одновременно делая новый, еще более совершенный корабль», — сказал Рогозин в интервью Forbes.





Глава «Роскосмоса» признал, что российская космонавтика имеет свои минусы. В их числе он назвал «проволочки и поколенческие разрывы», отметив, что работы по созданию новых технологий после распада СССР велись медленно из-за существования надежных и уже работающих моделей «Союз» и «Протон».





Ситуация сейчас будет развиваться кардинально иначе, заявил Рогозин. «Для нас это — дело чести. В прошлом, 2019 году нам уже удалось прервать цепочку 16 аварийных лет и провести 25 успешных пусков ракет космического назначения. <...> Но это только начало», — подчеркнул он.





«Роскосмос» планирует провести летные испытания новых разработок в ближайшие пять лет. К ним относятся ракеты «Ангара» (тяжелая экологичная ракета на замену «Протону»), «Союз-5» (полутяжелый класс), «Союз-6» (средний класс) и «Союз-7» (для старта с наводной платформы), а также пилотируемый многоразовый корабль «Орел». «Все вновь создаваемые ракеты-носители во всех классах — от легкого до сверхтяжелого — создаются в рамках единой технической политики», — добавил Рогозин.





Также в «Роскосмосе» идет работа над созданием метанового ракетного двигателя, новыми модулями для МКС и технологиями для покорения дальнего космоса. «Такого количества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ отечественная ракетно-космическая промышленность не вела с 70-х годов прошлого века. В течение ближайших трех лет появится совершенно новое поколение ракет-носителей и космических средств, способных «дать бой» конкурентам», — уверен Рогозин.





Ранее госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для сбора на околоземной орбите мусора с его последующей утилизацией в плотных слоях атмосферы или буксировкой на орбиту захоронения. В описании отмечается, что изобретение представляет собой крупноячеистую сеть в форме конуса с маневровыми двигателями.





30 мая ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в среду, 27 мая, старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома. Это первый с 2011 года пилотируемый полет, который совершается на американском корабле с территории США. Последние девять лет астронавты попадали на МКС на российских «Союзах».