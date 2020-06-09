«Я его вылечу»: Ефремов выразил желание помочь пострадавшему в ДТП водителю

«Понимаю, что вдарился в машину. А что, так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег — ***** (много)», — ответил Ефремов собеседнику на вопрос, понимает ли артист, что при ДТП пострадал человек.





В МВД подтвердили, что Ефремов вел машину в состоянии алкогольного опьянения. «Состояние опьянения установлено», — приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.





Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, столкнулся с «Ладой» в центре Москвы на Смоленской площади. На опубликованных видео ДТП видно, как автомобиль пересекает двойную сплошную и врезается в машину, которая едет по встречной полосе. В результате аварии серьезно пострадал мужчина, который оказался зажат в автомобиле после столкновения с джипом Ефремова. Пострадавший получил перелом грудной клетки и черепно-мозговую травму.





В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Если врачи определят, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, то актеру может грозить до семи лет лишения свободы, а также лишение водительских прав и административный штраф.